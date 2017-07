Servicios Sociales ofrecerá soluciones a cada uno de los okupas del Carmen Algunos de los moradores del edificio ocupado en el Carmen, aguardando la reunión. / DAMIÁN ARIENZA Una de las acreedoras asegura que iniciará acciones legales para recuperar el edificio de nueva construcción que nunca llegó a venderse CHELO TUYA gijón. Viernes, 7 julio 2017, 02:17

«Lo único que pido es que no me vuelvan a echar a la calle. No puedo volver a dormir tapado con cartones en un cajero automático». No quiere dar su nombre ni salir en la foto, pero sí acudió, junto con otros compañeros, a la cita con el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, y la de Xixón Sí Puede Estefanía Puente. Él es uno de los okupas que vive, desde hace meses, en un edificio de nueva construcción en el barrio del Carmen. Un inmueble que nunca llegó a venderse, afectado de lleno por la explosión de la burbuja inmobiliaria.

La reunión llegó después de que EL COMERCIO contara sus historias, así como los problemas que alguno de los moradores de ese inmueble causa a vecinos y hosteleros. Los inquilinos de las casas cercanas han levantado la voz en muchas ocasiones debido a los continuos altercados que se registran en la zona. Lo mismo han hecho los empresarios, alguno de los cuales ha visto afectado su negocio, ante las amenazas de alguno de los usuarios que acumula antecedentes y detenciones por altercados.

«No todos somos igual. En mi piso todo está bien y en el de Gerardo, pero otros han reventado hasta las puertas. Hay peleas, líos. Pero no somos todos así», aseguró otro de los asistentes a la reunión que tampoco quiso hacer público su nombre.

A ellos, así como a los que no acudieron a la cita, desde hoy mismo les ofrecerá una solución personalizada la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Así lo explicó la concejala Estefanía Puente. «El compromiso es que los equipos de calle de trabajo social les visiten y analicen cada caso. La primera medida será ofrecerles alojamiento en la Red Activa de Inclusión». Se refiere a la que tiene como puerta de entrada el Albergue Covadonga y que conforman la Cocina Económica, Proyecto Hombre, Fundación Siloé, Cáritas, Banco de Alimentos, Mar de Niebla, Cruz Roja, Asociación Albéniz, ACCEM y Voluntariado Vicenciano. «Alguno nos apuntó que en el albergue ya había estado, pero ahora se trata de ofrecerles un plan personalizado de acuerdo a sus necesidades».

Pareja embarazada

Y las necesidades son muy dispares. Una pareja está esperando un bebé. Otro morador vive con su perro. Otros, los más problemáticos, presentan síntomas de sufrir algún tipo de patología, bien causadas por alguna enfermedad mental o, también, por adicciones diversas. «Lo que es necesario es que los equipos puedan hacer su trabajo. Que se vea qué necesidades tiene cada usuario, porque, como ellos mismos dicen, son muy diferentes. Algunos llevan mucho tiempo en la calle, otros llegaron a ella por problemas con la familia... Cada uno es un mundo», dijo la concejala de Xixón Sí Puede.

Paralelamente a la acción social, se desarrollará la judicial. Porque antes de la reunión con los ocupantes del edificio, Esteban Aparicio lo hizo con los servicios jurídicos y de disciplina urbanística del Ayuntamiento, así como una de las acreedoras. «Ella ha manifestado su intención de proteger sus intereses privados solicitando medidas cautelares que impidan la usurpación y los daños en el inmueble».

Unas medidas que llegan tarde, ya que el edificio está prácticamente arrasado. Aparicio explicó que «en cinco días, el servicio de disciplina urbanística culminará el expediente iniciado hace casi dos años, pero para la entrada en el edificio y el desalojo de sus moradores se requiere de autorización judicial». El concejal dejó claro el interés del Ayuntamiento de Gijón «de solucionar el problema» y, sobre todo, «de dar respuestas a los afectados».