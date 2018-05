La Policía Local actuará contra sexo en público como el de La Providencia si hay denuncia Zona que se desbrozará en La Providencia. / J. PETEIRO Se tomarán medidas siempre que las prácticas afecten a menores, como ocurrió en el campo del San Lorenzo, donde ya se tramita un desbroce Ó. PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 23 mayo 2018, 03:11

La Administración local no prevé actuar contra los encuentros sexuales en público a no ser que éstos afecten directamente a menores o se haya interpuesto una denuncia. Así lo aseguró ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, que pondrá a disposición de estos casos «las medidas de las que dispongamos dentro de la legalidad» siempre que se cumplan las dos premisas anteriormente citadas. En este sentido, el concejal ha pedido un informe policial que reúna las posibles denuncias que se hayan podido presentar sobre esta cuestión. «Hasta donde yo sé, no las hay», sostuvo.

A falta de dicho informe policial, en el Consistorio ya trabajan para acometer el desbroce de los terrenos anexos al campo del club San Lorenzo, en La Providencia. El PP y la directiva del club denunciaron prácticas sexuales a la vista de los menores en esa zona. Tras constatarse que esos terrenos no son de titularidad municipal, se procedió a indagar de quién son.

La próxima fase pasará por notificar al propietario de los mismos para que proceda a su arreglo. En caso de que no lo haga pasado un plazo de tiempo, como ya ocurrió en otros casos, el Ayuntamiento podría hacerse cargo de su limpieza para posteriormente pasarle la factura al dueño de los citados terrenos.

En la actual Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana, en su capítulo tercero, queda prohibida la «promoción, favorecimiento o contratación de servicios de naturaleza sexual retribuidos en espacios públicos siempre y cuando se altere la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía».

En este texto, vigente desde 2013 y que está en proceso de renovación, no se incluye específicamente que esos actos puedan afectar a menores, como sí se hacía en el borrador previo del texto, en el que se decía: «Se persigue preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en la calle, así como de las prácticas sexuales en la vía pública, mantener la convivencia, evitar problemas en lugares de tránsito público». En aquel borrador no se aludía solo a la prostitución, un dato de interés teniendo en cuenta que el 'cruising' es una práctica voluntaria.