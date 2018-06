«El sistema educativo actual, basado en clases magistrales, está obsoleto» Carlos Delgado, vicerrector de la Universidad Carlos III. / JOAQUÍN PAÑEDA «Las autoridades españolas no se preocupan por el cambio tecnológico en la docencia. Y es algo totalmente necesario» Carlos Delgado Kloos Vicerrector de la Universidad Carlos III PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 27 junio 2018, 03:58

El cambio tecnológico transforma todos los ámbitos de la sociedad, también al educativo. En esta premisa centró su conferencia el catedrático Carlos Delgado (Madrid, 1957), celebrada en la segunda jornada del XXVI Congreso Nacional Cuieet, que acoge hasta hoy la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y que cuenta con la presencia de algunos de los mayores expertos en innovación educativa. Delgado abordó la dirección que ha tomado la nueva Universidad de la mano de las nuevas tecnologías.

-¿Hacia dónde se dirige la Universidad?

-Una cosa es hacia donde va y otra hacia donde debería ir. Las tecnologías están cambiando todos los ámbitos de la sociedad y de los procesos productivos y por tanto deberían cambiar también la forma en que enseñamos y en la que los alumnos aprenden. Estamos demasiado dedicados a enseñar y poco preocupados por la otra parte, la del aprendizaje. La tecnología nos ofrece muchos instrumentos para mejorar este aspecto. Hay que encontrar la forma de que las universidades se aprovechen de estas tecnologías.

-¿Cuáles son los retos?

-Sobre todo, tenemos el reto de ampliar las competencias que tiene que estudiar cada estudiante y esto es algo a lo que la tecnología también nos puede ayudar. Estamos infrautilizando estas posibilidades tecnológicas.

-¿Ocupa España un buen lugar entre los países que está comenzando una evolución de los centros educativos superiores?

-En algunas cosas como la firma electrónica o la administración electrónica, España está siendo puntera y creo que la legislación está ayudando mucho al impulso de estos temas administrativos. Respecto a la docencia, tenemos un nivel intermedio. Por parte de las autoridades educativas no existe una preocupación ni un reconocimiento de la importancia del cambio, que es necesario. Se sigue valorando al profesor universitario en base a la capacidad investigadora y se relega la actividad docente, que es igualmente importante. Otros países de nuestro entorno como Francia o Gran Bretaña están más avanzados y dan más apoyo a las universidades a través de nuevas plataformas o iniciativas.

-Empresas como Google han creado diferentes plataformas de formación académica 'on line'. ¿Suponen un complemento o una amenaza para la Universidad?

-Google apostaba por los Moocs (cursos gratis 'on line' y masivos, que nacieron hace cinco años, pero abandonó el proyecto a los pocos años. Pienso que porque el ámbito educativo no es tan goloso como el financiero. Sin embargo ahora ha creado otra vía de apoyo a las universidades a través de plataformas de correo electrónico o intercambio de ficheros. También con iniciativas como Google Classroom, que me parecen interesantes porque intentan apoyar a las universidades y al mismo tiempo tener el control de todos los que pasan por esas plataformas. Habrá que monitorizarlo con cuidado, pero es un claro ejemplo de lo que está sucediendo. Las universidades no se están moviendo y son los de fuera los que ofrecen nuevas posibilidades y oportunidades. Un elemento fundamental es la formación del profesorado para enseñarles nuevas formas de enseñar: 'train the trainers'.

-¿Quiere decir eso que el sistema de clases magistrales en el que se basan la gran mayoría de universidades españolas está obsoleto?

-Sí. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero sí hay que tomar primeras medidas para ir hacia otro lado. El modelo basado en unos tiempos en los que el conocimiento estaba en la cabeza de unos pocos es algo del pasado. Hoy en día los contenidos están en la palma de la mano gracias a internet. Eso no quita de que tengamos que entenderlos. Debemos asimilarlos bien, pero el contexto ha cambiado. Quedarnos anclados en los modelos de hace 200 años no tiene sentido.

-Entonces, ¿cómo ve usted la universidad en veinte años?

-Es imposible saberlo. Vivimos en tiempos donde las cosas cada vez cambian más deprisa. Sin embargo, sí debemos dar pasos para posicionarnos mejor. Cuando aparecieron los Moocs dijeron que las universidades iban a desaparecer. Ahora, el mensaje que mandan las plataformas virtuales sobre este tema es que son ellos los que han ayudado a la transformación de las universidades. Esté donde esté la Universidad en veinte años debemos posicionarnos de la mejor manera para dar una buena educación a nuestros estudiantes.