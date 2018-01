«A Sonia la tenían amenazada unos gitanos gallegos por una deuda, yo no tuve nada que ver con lo que pasó» 01:12 El acusado, durante la sesión de hoy. / DANI MORA. Abdou Ndiaye, acusado del asesinado de Sonia Meléndez Mitre, solo respondió a preguntas formuladas por su abogada, negándose a contestar a los interrogatorios del fiscal y del abogado que ejerce la acusación particular OLAYA SUÁREZ Gijón Lunes, 15 enero 2018, 14:27

Abdou Ndiaye, conocido como ‘Makelele’, se mantuvo hoy en su inocencia durante el juicio por el crimen de la hosteleraSonia Meléndez Mitre. «A Sonia la tenían amenazada unos gitanos gallegos por una deuda, yo no tuve nada que ver», dijo durante la primera sesión de la vista oral que se celebra en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con la modalidad de jurado popular. Únicamente respondió a preguntas formuladas por su abogada, Ana Gloria Rodríguez, negándose a contestar a los interrogatorios del fiscal y del abogado que ejerce la acusación particular, José Joaquín García.

El procesado, que había mantenido una relación con la víctima hasta poco antes de su muerte, aseguró que no había estado en casa de la mujer el día de autos, el 14 de julio de 2015, pese a que los datos facilitados por la compañía telefónica a la Policía Nacional le ubican en El Lauredal durante la tarde de esa misma jornada. «Yo no estuve en su casa ese día, había ido otras veces porque aunque ya no éramos pareja seguíamos manteniendo relaciones sexuales», manifestó, tratando de justificar la presencia de semen en el cuerpo de la fallecida, tal y como constataron los médicos forenses que prestaron declaración durante el primer día del juicio.

«La familia de Sonia sabía que tenía problemas con unos gitanos, yo no hice nada», declaró durante su corta intervención en la sala de vistas.

Los que sí abundaron en su testimonio fueron los médicos forenses que le practicaron la autopsia a la víctima, de 48 años. «Murió estrangulada. El autor la asfixió en el cuello y le tapó la boca, además, tenía signos de aplastamiento en el pecho», explicaron los peritos forenses judiciales. En el cuerpo hallaron también restos biológicos de ‘Makelele’, que según la defensa, no tenían por qué ser del día del crimen «porque el esperma puede encontrarse en un cuerpo hasta 72 horas después».

El juicio continuará hoy con la declaración de familiares de la fallecida y agentes de la Policía Nacional.

La fiscalía solicita para el acusado, de origen senegalés, una condena de quince años de prisión como autor de un delito de homicidio, con las circunstancias agravantes de parentesco. La acusación particular eleva la solicitud de la condena a los 20 años de cárcel al considerar que se trata de un delito de asesinato y la abogada de la defensa mantiene la inocencia de su cliente y solicita la libre absolución.