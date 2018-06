Sonia Franquet, una policía olímpica Sonia Franquet, en la galería de tiro de la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón. / ARNALDO GARCÍA La agente nacional inicia la clasificación para sus cuartos juegos en tiro | Destinada en el área de armamento de la Comisaría de Gijón, entrena hasta ocho horas diarias y asegura que el éxito es fruto del «tesón y de la paciencia» OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 1 julio 2018, 01:20

Empezó con catorce años acompañando a su padre al campo de tiro en Tarragona, con 16 se sacó la licencia y hoy, 23 años después, es su progenitor el que la sigue por todos los rincones del mundo. Sonia Franquet Calvente es policía nacional y deportista de élite de tiro olímpico, disciplina que la ha llevado a las olimpiadas de Pekín, Londres y Río de Janeiro. Desde hace casi dos años está destinada en la Comisaría de Gijón, en la sección de Armamento. Dónde si no.

¿Se hizo tiradora porque quería ser Policía o viceversa? «Primero fue la afición y luego llegó la profesión, uno llevó a lo otro. Mi compañera de habitación con la que siempre viajaba en el equipo nacional era policía y creo que por ahí me vino la vocación», explica. Tras cursar estudios de Arquitectura técnica, decidió dar un giro radical en su vida y opositó a la Policía Nacional en el año 2010. Antes de llegar a Asturias formaba parte del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), con base en Madrid. En 2016 pidió el cambió a la comisaría gijonesa por motivos personales y, por el momento, no tiene pensado marcharse. «Estoy muy a gusto en el trabajo y también en Trasona, donde entreno y donde hay muy buen ambiente», valora. Se ejercita «entre dos y tres horas diarias». «No son muchas, antes entrenaba hasta ocho horas al día», explica.

Franquet se considera muy afortunada por poder compaginar su trabajo con la alta competición. En su misma situación se encuentran los otros deportas de élite destinados en Gijón: los piragüistas Saúl Craviotto y Javier Hernanz, y el 'kickboxer' Iván Buselo. «Si no fuese policía tendría muchísimo más complicado dedicarme al deporte profesional, creo que me resultaría imposible», argumenta.

Acaba de regresar de los mundiales de Estados Unidos con un oro colgando del cuello en la modalidad mixta junto al también policía nacional vizcaíno Pablo Carrera. Este mismo fin de semana participa en Granada en las pruebas nacionales y en agosto se desplazará a los mundiales de Corea, puntuables para los juegos olímpicos de Japón, 2020, su próximo objetivo. Para ella serían sus cuartas olimpiadas.

En sus muchos éxitos no hay secretos. Solo constancia y tesón. «Mucho entrenamiento y sobre todo, mucha, mucha paciencia», resume esta policía. «Quizás una de las cualidades necesarias es ser muy tranquilo, es un deporte en el que hay que estar quieto y muy concentrado durante mucho tiempo, una persona nerviosa no lo soportaría», dice. Una de las modalidades en las que participa consiste en realizar 60 disparos en una hora y cuarto. No apto para impacientes.

No se arrepiente de las horas de ocio no disfrutadas. Pesan más las satisfacciones personales que le ha dado su pasión, de la que ha hecho su forma de vida. Franquet sabe lo que es sacrificio, pero un sacrificio voluntario con el que cada medalla, que ya son muchas, sabe a gloria.