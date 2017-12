Surcar mitos a bordo del 'Titanic' Objetos originales de 1912, relatos de amor y los secretos que guarda el insumergible han cautivado ya a cerca de un millar de personas ANA SOLÍS GIJÓN. Martes, 5 diciembre 2017, 00:21

«El coche que se exhibe es espectacular». Teófilo Pérez habla del Brusch original que se muestra en 'Titanic. The Reconstruction'. Él es uno de los casi mil visitantes que ya han pasado por la exposición, que solo lleva cinco días abierta. «Es impresionante como, aunque en aquella época no había soldadura, lo forjaron tan perfectamente. He estado un rato largo intentado descubrir cómo fueron capaces de hacerlo», afirmó.

Sin duda, éste es un viaje de descubrimiento. «Sorprende saber que en aquella época pensaban que jamás se hundiría. Era la mejor máquina creada hasta entonces», dice Miguel Madera tras ver la exposición. «Pero, ¡no hay nada seguro en esta vida!». Mientras, Ana María Madera, su hermana y acompañante, se quedó con la parte más romántica. «A pesar de que conocemos la leyenda, oír la historia de amor de los dos ancianos me ha emocionado muchísimo», señaló. «Que no tengamos que irnos a otras ciudades para disfrutar de cosas que merezcan la pena es maravilloso», agradecía.

Andrés Prieto tampoco quiso perderse la visita. «Es una maqueta con todo lujo de detalles, ¡hasta aparece el nombre de las marcas de champán que bebían!», dijo. «Soy muy aficionado a las antigüedades y los objetos de bronce que hay son una pasada. Las enormes cadenas me han fascinado. Repetiría sin duda», añadió.

El 'Titanic' seguirá anclado en los Jardines del Náutico hasta el próximo 7 de enero y entre los rescoldos de su leyenda aún hay muchos secretos por descubrir.