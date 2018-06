Los surfistas amenazan con movilizarse si no se solucionan los problemas de vertidos en San Lorenzo Reunión de los surfistas con la alcaldesa, Carmen Moriyón. / Arnaldo García Urgen la construcción del pozo de tormentas y la puesta en marcha de la depuradora | El equipo de gobierno también se reúnes comerciantes y federaciones deportivas para aclarar la crisis de los vertidos en la playa LAURA CASTRO Miércoles, 13 junio 2018, 13:05

«Este es un problema que necesita una solución urgente. No nos movilizamos porque vemos al Ayuntamiento dispuesto a trabajar en ello, pero estamos muy preocupados». Así lo aseguró Jesús Espina, presidente de la Federación Asturiana de Surf, tras la reunión mantenida esta mañana con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y representantes de las tres escuelas de surf de la ciudad integradas en la comisión de seguimiento de los vertidos en la playa de San Lorenzo.

Los deportistas instan a las administraciones a acelerar la construcción del pozo de tormentas y la puesta en marcha de la depuradora de la zona este.

Reclamaron, además, que la próxima vez que se vuelvan a producir les avisen con mayor premura. «Queremos tener más tiempo para reaccionar con los cursillos», señaló Espina.

Por su parte Germán Heredia, presidente de la Unión de Comerciantes, aseguró que «se están tomando todas las medidas oportunas y esto se solucionará con el pozo de los Hermanos Castro». Señaló que la ciudad está sufriendo una crisis importante que se ve intensificada por «la viralidad de las fotografías de San Lorenzo en redes sociales y la tormenta política que se esta viviendo. Esto no hace más que dañar la imagen de Gijón». No obstante, añadió, «estoy tranquilo, no me cabe duda de que la playa lucirá preciosa este verano, como siempre».