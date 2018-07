El taxi emplea a 568 trabajadores y genera 12 millones de euros al año Parada de taxis ubicada en la calle Menéndez Pelayo. / ARNALDO GARCÍA La redacción de la nueva ordenanza, «paralizada desde hace dos meses», no verá la luz hasta que se tramite la ley regional de Transportes y Movilidad ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 8 julio 2018, 01:46

En la época de Uber, Cabify y las nuevas aplicaciones de movilidad, el sector del taxi alza su voz más fuerte que nunca reivindicando su papel de «servicio público». Aunque esta competencia vía internet todavía no ha llegado a Asturias, resulta indudable que las fórmulas y el sector del transporte viven en los últimos años una importante transformación que afectará a las condiciones laborales del gremio, a su integración en la ciudad e, incluso, a su papel como agente contaminante por las emisiones de los vehículos.

Con la celebración el próximo martes de San Cristóbal, patrón de los taxistas, EL COMERCIO ha consultado al sector para conocer de primera mano la realidad, los problemas y los retos de un sector que ocupa a 568 personas en Gijón.

«La diferencia entre estas nuevas plataformas y nosotros es que ellos nacen con una concepción mercantilista y nosotros no, nosotros somos un servicio público. Si tienes una emergencia un lunes a las tres de la mañana, nosotros vamos a estar de guardia en una parada aunque no sea rentable hacerlo. Y eso tiene que seguir siendo así», argumenta Artemio Ardura, secretario general de la Federación Asturiana Sindical del Taxi (FAST), la mayoritaria en la ciudad.

En la actualidad, hay en Gijón 308 licencias. De ellas, 250 están «dobladas», esto es, licencias cuyo titular ha contratado a un asalariado para repartirse la explotación del taxi. Una situación muy diferente a la de los años 80, época en la que se tramitó la última ordenanza municipal del taxi. Los principales agentes del sector acumulan meses de negociaciones con el equipo de gobierno para actualizar la norma, un texto que «ha quedado totalmente desfasado atendiendo a los tiempos que corren». «Llevo trabajando desde 1981 y en esos años había 43 conductores asalariados frente a los 250 que hay ahora. Las nuevas reglas de juego tienen que contemplar a toda esta gente y respaldarlos laboralmente», opina Ardura.

Más información Nuevos vehículos híbridos y velas en la plaza Mayor para celebrar San Cristóbal

El número de licencias, explican desde el sector, también ha aumentado sensiblemente desde esa época, con 51 licencias más. A la hora de echar cuentas, el volumen de negocio suma cifras nada despreciables. «Si contamos con unos 3.000 euros brutos al mes, a los que hay que restar gastos de todo tipo, podemos estar hablando de más de un millón de euros al mes», calcula Agustín Rodríguez Argüelles, portavoz de la Asociación de Empresarios de Autotaxi del Principado de Asturias (Asotaxi), el otro gran sindicato de la región. Esto es, de 12 a 14 millones de euros cada año.

La redacción del nuevo texto, pese a haber comenzado en noviembre, todavía va para largo. Los sindicatos estiman que hasta que no se tramite la nueva ley de Transportes y Movilidad del Principado, todavía en gestación, las negociaciones no cogerán ritmo. Algo que no ocurrirá antes de verano. «Y esto revierte sobre el trabajador y también sobre el cliente. Es necesario que nos sentemos a concretar lo antes posible para que el servicio no se vea resentido», precisa Rodríguez Argüelles.

Liberalización del descanso

Aunque la designación de un nuevo jefe de Tráfico también ha contribuido a detener la mesa de negociación, los puntos a tratar para el nuevo texto son varios y, en ocasiones, conflictivos. La regulación de los descansos es uno de los más discutidos, con un sector que aboga por una liberalización total mientras que el otro prefiere fijar los descansos de antemano.

La protección del trabajador accidentado o de baja por enfermedad será uno de los puntos clave. «Si hasta ahora te prejubilaban por estos motivos te queda algo más del 50% del sueldo y te obligan a vender la licencia. Queremos cambiar esto y asegurar que todos los titulares de licencia estén vinculados al negocio y conduzcan», explica Aguirre. Una opción que también se estudiará junto a la creación de pequeñas cooperativas de dos o tres conductores que exploten de manera conjunta una sola licencia.