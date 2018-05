Imad acepta un año de cárcel por una agresión, la tercera condena en un mes 00:29 Imad A. e Illán M. A., ayer, durante el juicio en el Penal 2. / DAMIÁN ARIENZA El joven reconoce haber atacado a un policía fuera de servicio y exculpa al otro procesado, Illán M., que mantiene que no participó en la trifulca OLAYA SUÁREZ Gijón Miércoles, 30 mayo 2018, 03:01

Es la tercera condena por agresiones en Fomento que le imponen en tan solo un mes. Imad A. aceptó ayer un año de prisión por atacar a un policía fuera de servicio la madrugada del 21 de mayo de 2017. Esa misma noche, apenas dos horas antes, le había roto la mandíbula a un joven. Por esos hechos recibió una condena de tres años de cárcel, a los que se suman otros diez meses de prisión por patear en el suelo a un chico que salió en defensa de una mujer a la que estaban increpando. Ocurrió en marzo de 2017. Al vertiginoso periplo delincuencial del joven marroquí de 21 años se le puso freno al decretar su ingreso en prisión en julio de 2017 por su presunta participación en el ataque a Germán Fernández. También en Fomento. «Está completamente incapacitado para vivir en sociedad», resumió el fiscal durante el primer juicio celebrado en el Penal 1 el pasado mes de abril.

En el de ayer, que tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal número 2, se sentó en el banquillo de los acusados con Illán M. A., otro conocido de la Policía y que permanece en prisión provisional desde hace aproximadamente dos meses por su supuesta participación en la agresión a seguidores del Ceares en un pub de Cimavilla. También se encuentra en calidad de investigado por su presunta participación en la agresión a Germán.

Ayer negó los hechos que se le imputan y por los que el fiscal le pide dos años de cárcel: un año por el delito de lesiones y otro por el de atentado a agente de la autoridad. «Pasaba justo por la calle de Álvarez Garaya y me paré a saludar a Imad, pero seguí caminando con unos amigos y no tuve nada que ver. No tuve ningún incidente, me fui y cogí un taxi para irme a casa», relató ante el juez Luis Ortiz.

Llevó a dos amigos para corroborar su versión. Uno de ellos es uno de los miembros de Ultra Boys detenido también en relación a los incidentes en Cimavilla y que cuenta con una orden de alejamiento de El Molinón por el presunto ataque a varios agentes de la Policía Nacional poco antes de un partido entre el Sporting y el Oviedo. Esos dos episodios están aún pendientes de ser juzgados.

«Venían buscando conflicto»

Las víctimas, un policía fuera de servicio y su amigo, relataron durante la vista oral cómo se encontraron a un grupo de personas por Fomento cuando salían de un bar y se disponían a irse a casa. «Venían buscando conflicto, si no era con nosotros, sería con otros», señaló a través de videoconferencia el agente, quien no dudó en señalar que los dos acusados formaban parte de ese grupo de «unas quince y veinte personas».

«Iba con mi amigo por la calle y él iba cantando y tocando las palmas, con total normalidad después de la celebración de mi cumpleaños, en la acera de en frente vi a ese grupo que empezó a increparnos y a insultarnos, seguimos caminando y en un momento dado, como no cesaban en su actitud, les enseñé la placa y les dije que era Policía, pero lejos de calmarse los ánimos, se pusieron incluso más violentos», relató.

En un momento dado, recibió una puñetazo en la cabeza, según dijo de manos de Imad, que le provocó una lesión abierta por la que necesitó puntos de sutura. A su acompañante «le rodearon, le pegaron y le tiraron al suelo y una vez allí, siguieron pegándole entre todos ellos». El juicio quedó visto para sentencia. El abogado de Illán M. A. solicita la libra absolución.