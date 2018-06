«Hace tiempo que las rebajas no tienen sentido», se quejan los comerciantes Algunos gijoneses no quisieron perderse el arranque de las rebajas de verano. / AURELIO FLÓREZ Achacan el bajo nivel de ventas a la pérdida de unas fechas fijas para reducir los precios y responsabilizan a internet de esta situación PABLO SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 1 julio 2018, 01:18

Las rebajas ya no son lo que eran. Esta era la conclusión de los comerciantes de pequeños y medianos establecimientos al término del primer día de las rebajas de verano, que registraron un nivel de ventas y de afluencia mucho más bajo que en años anteriores. Un dato que para los comerciantes supone el claro indicador de que la época en la que las cajas de junio suponían un repunte en los números del resto del año ha llegado a su fin de manera definitiva. «No es cuestión de crisis económica o no. El problema está en que hoy en día ya no existe una época consensuada de rebajas y cada comercio baja los precios cuando considera», razonaba José Ramón Fernández, de la tienda de ropa para caballero Bonardi.

Un parecer que comparte la gran mayoría de comerciantes, a quienes no ha sorprendido la tranquilidad que se advertía ayer en las calles del centro de la ciudad, que en años anteriores llegaron a albergar colas infinitas de clientes esperando su turno para hacerse con la mejor oferta. «Esto viene anunciándose desde hace ya varios años. Si al desgaste de este tipo de eventos le sumas lluvia y mal tiempo, el resultado es que cada vez menos gente se anima a ir de rebajas», lamentaba Lucía Lobeto, de la tienda de ropa de mujer Pepita, quien también se mostraba contrariada por la actitud poco solidaria de algunos establecimientos que «hacen las rebajas cuando ellos deciden».

Muchos de los vendedores también ponen el foco en la aparición de la venta por internet y las plataformas de venta online a precios reducidos. Un factor que guarda mucha relación con el cambio de época en el que todos están de acuerdo. «Internet ahora ofrece rebajas durante todo el año. Los consumidores pueden comprar en cualquier momento y por precios con los que resulta complicado competir», comentaba Carlos Rodríguez, de la tienda de moda Parafernalia, y quien se mostraba ligeramente más tranquilo respecto al fracaso en el primer día de rebajas. «La verdad es que mis clientes son gente que viene buscando prendas de una marca concreta», aludía en referencia a que este tipo de momentos del año no tienen el mismo impacto en su establecimiento que el que pueden tener en otro tipo de tiendas. Fernández se mostraba más catégorico a la hora de valorar las rebajas. «Ya no tienen sentido. Hace tiempo que es así», afirmó rotundo.

«Hay que evolucionar»

Sin embargo, toda moneda tiene dos caras y, en este caso, al otro lado están los consumidores, cuya opinión dista mucho de la de los comerciantes. Para ellos, es positivo el hecho de que las rebajas se hayan generalizado durante todo el año y no solo se concentren en una serie de días determinados por los negocios. Aún así, y aunque en menor número que otros años, algunos gijoneses decidieron pulsar las ofertas en el primer día de rebajas. «Las rebajas coinciden con mi cumpleaños, así que a mi me gustan muchísimo», reconocía la joven Naia Alonso, quien acudió a comprarse ropa junto con su abuela.

Por su parte, también había algunos que desconocían que en el día de ayer comenzaban las rebajas y se mostraban muy sorprendidos con el precio de algunos productos. «Pasé por esta tienda el otro día y la camiseta del escaparate valía el doble de lo que vale hoy», comentó Luisa Lobeto, quien se declaraba una compradora bastante pasiva y descartaba que su mañana entre tienda y tienda fuese a durar mucho más de lo estrictamente necesario. «He comprado una cosa que ya tenía pensada para mis nietos y poco más», declaraba.

No obstante, y como tiende a ser habitualmente independientemente de la época del año, las tiendas pertenecientes a grandes cadenas de textil lucían llenas de clientes que evidenciaban la lucha por la mejor oferta que antes inundaba la completa totalidad de los establecimientos y que cada vez queda más lejana para los pequeños y medianos comercios. «Hay que replantearse las cosas y evolucionar», acordaron.