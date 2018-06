22 toneladas de basura en Poniente

La marea que invadió de madrugada la playa de Poniente no era marítima: estaba hecha de plásticos y otros residuos. En concreto, de 22 toneladas. A pesar de los mensajes de concienciación que se propagaron por las redes sociales antes de la fiesta y pese a la campaña para incentivar el reciclaje 'in situ' puesta en marcha por Emulsa y Ecovidrio, aparentemente el mensaje no ha calado lo suficiente.

Según Esteban Aparicio, presidente de la empresa municipal de limpieza, la resaca de San Juan volvió a reflejar que muchos de quienes ayer acudieron a celebrar la noche más corta del año adolecen de «falta de educación cívica». Los contenedores de residuos orgánicos, vidrio y plástico instalados en los alrededores del arenal se llenaron al 10% de su capacidad, lo cual implica que «el 90% de basura restante quedó en la playa» o en los paseos y zonas de influencia donde se congregaron miles de personas. Frente a este tipo de comportamientos, advirtió el concejal, «seguiremos con la concienciación, pero comenzaremos a sancionar».

Desde la asociación de vecinos de Poniente también pedían ayer medidas coercitivas contra estos «comportamientos incívicos». «Los que con sus acciones dejaron la playa en estas condiciones deberían reflexionar sobre si están capacitados para salir de fiesta», invitaron, al tiempo que agradecían la labor de los trabajadores de Emulsa. Éstos actuaron con premura: a las nueve y media de la mañana la playa estaba casi a punto, las escaleras estaban barridas y el paseo lucía despejado. Poco antes de terminar su turno tras varias horas recogiendo desperdicios manualmente, uno de los operarios lamentaba con resignación: «No avanzamos nada. La gente sigue dejando la basura al lado del contenedor».

Residuos en el Puerto

El Puerto Deportivo amanecía ayer también invadido de latas, botellas y vasos. A última hora de la tarde, la Autoridad Portuaria notificó la incidencia al Puerto Deportivo, la concesionaria a la que según El Musel y el Ayuntamiento correspondería el mantenimiento de la lámina de agua y tierra. No obstante, su directora, Flor Guardado, insiste en que la limpieza de este tipo de residuos no relacionados con los barcos excede su competencia y capacidad.