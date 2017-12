La tramitación del PGO y del catálogo, próximos escollos de la operación

Una vez cerrada la asamblea extraordinaria, los retos que el Grupo afronta en el futuro no son pocos. Pese a haber adquirido íntegramente los 9.450 metros cuadrados de La Torriente, los próximos meses se presentan clave para esclarecer hasta qué punto habrá limitaciones legales para explotarlos. Estas cuestiones fueron recordadas en reiteradas ocasiones por diversos socios durante el debate inicial de ayer. «Adquirir un terreno que todavía no tiene calificación urbanística es precipitado. No contamos con seguridad jurídica ni tasación definitiva que avale la compra», criticó Mariano de la Fuente, uno de los primeros socios en expresar su opinión durante la asamblea.

En este sentido, el arquitecto José Pis, encargado de supervisar los aspectos legales del terreno, afirmó que el catálogo en trámite considera el terreno como 'espacio libre privado', lo que otorgaría una «pequeña protección» a los árboles con más solera e importancia de La Torriente. «De todas formas, el informe de un ingeniero forestal indica que los árboles no tienen valor histórico y cuentan con una mala conservación», apuntó Pis. De esta forma, el Grupo ya ha presentado alegaciones para que no haya ningún tipo de protección especial para la flora de la zona. «El Ayuntamiento resolverá en verano», concluyó el arquitecto.

Para la tramitación final del Plan General de Ordenación (PGO), también en curso, ya hay presentadas más alegaciones para tratar de conseguir el mayor rendimiento posible a los terrenos. «Ahora está contemplada como finca residencial, algo que es perfectamente compatible con el equipamiento deportivo que se planea construir allí», resumieron desde la directiva.

En estas alegaciones al PGO, asimismo, también está recogida una reclamación para contar con más superficie edificable. Actualmente, serían unos 2.000 metros cuadrados destinados a tal uso. La última palabra, sin embargo, la tiene el Ayuntamiento.