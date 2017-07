Una treintena de jóvenes, en la calle en tres años al quedar sin la tutela del Principado Uno de los jóvenes extutelados sin hogar. / JORGE PETEIRO Eva Illán exigirá a Pilar Varela apoyo económico para poner en marcha el proyecto municipal de abrir hasta diez pisos antes de fin de 2019 CHELO TUYA gijón. Lunes, 10 julio 2017, 01:35

Entre 2014 y 2015, a las calles de Gijón llegaron 21 jóvenes. En 2016, lo hicieron siete. En lo que va de año, son cuatro los menores de 25 años sin hogar. Una treintena de casos en poco más de tres años que tiene un denominador común: todos ellos fueron tutelados por el Principado hasta que cumplieron su mayoría de edad. El día de su 18 cumpleaños llegó, también, la despedida del centro en el que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales le había dado cobijo durante su infancia y adolescencia. Sin estudios, sin trabajo, la opción es volver al hogar del que fueron apartados, por no darle la atención adecuada, o volver a la calle. «Es un problema de todos y el Principado se debe involucrar».

Así lo manifestó a EL COMERCIO la concejala de Bienestar Social. La también presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Eva Illán, anunció que esa será su principal exigencia en la entrevista que, en breve, mantendrá con la consejera de Servicios y Derechos Sociales.

A la socialista Pilar Varela, de la que destaca «su gran disposición a colaborar», la concejala de Foro le pedirá «apoyo económico para el proyecto municipal ‘Jóvenes’», aunque, aseguró, «creo que no se trata de que cada ayuntamiento haga cosas en solitario. Estamos ante un grave problema en el que todos debemos colaborar. Son jóvenes que han sido, hasta su mayoría de edad, tutelados por el Principado. Los ayuntamientos no podemos financiar en solitario la solución».

Fundación Albéniz

Explica la presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales que no es por falta de liderazgo, «sino de presupuesto». La regla de gasto, argumenta, «nos ha limitado a todos la financiación» y la respuesta económica a problemas sociales «debe salir de todas las arcas, no solo de las municipales».

Por ahora, de las del Ayuntamiento de Gijón salen los euros que financia «un convenio de colaboración con la Fundación Albéniz». Afirma Eva Illán que a la ONG especializada en atención a jóvenes van los recursos necesarios «para un piso que cuenta con nueve usuarios, de los que siete fueron nuevas incorporaciones el año pasado».

También sale del Consistorio el aporte necesario para el funcionamiento del Albergue Covadonga. Una entidad que, recientemente, ha dado la voz de alarma ante el incremento «de jóvenes de entre 18 y 21 años» que llegan al dispositivo procedentes «de centros del Principado».

Así lo aseguraron tanto la directora de la Fundación Albergue Covadonga, Cristina Avella, como la de programas, Julia Castro, y la hermana terciaria capuchina que dirige el centro, Lourdes Carbayo. «Estamos muy preocupados, ya que vemos que, cada vez más, tenemos en la calle a personas de este colectivo. Llegan rebotados de centros, sin formación ni empleo. Su futuro pasa por la calle y creemos que no puede ser así. Se necesita un plan de atención específica».

Enfado de Xixón Sí Puede

Justo lo que recogía el proyecto municipal 'Jóvenes', realizado por la fundación para cumplir el acuerdo plenario del año pasado. Exigían los grupos una respuesta a estos casos, en forma de vivienda social. Los técnicos de Servicios Sociales realizaron un proyecto que sumaba la apertura de diez pisos hasta 2019, con un total de veinte plazas y un coste por persona al mes de 300 euros.

Eso, en el caso de que las viviendas utilizadas fueran de propiedad municipal, ya que la opción de acudir al mercado del alquiler elevaba el gasto a los 50.000 euros. Un gasto que incluía no solo la vivienda y la equipación, sino la puesta en marcha de un equipo de orientación y formación que acompañara a estos jóvenes.

«No se trata solo de darles una casa. Lo que hay que lograr es que tengan un futuro. Es decir, apoyarles a acabar los estudios, a que tengan una formación y entren en el mercado laboral. En muchos casos, además, habrá que darles otro tipo de apoyos. Por eso digo que debe ser un programa regional que nos englobe a todos», insistió Illán.

Una posición la de la concejala que no cuenta con el apoyo de Xixón Sí Puede. Según explicó la concejala Estefanía Puente, «se está incumpliendo un acuerdo plenario, ya que debían estar en marcha ya esos pisos». En su opinión, el techo de gasto «no puede ser la excusa para todo. Tenemos un grave problema social, con jóvenes en la calle sin recursos y hay que actuar».

No le vale a ella el convenio con la Fundación Albéniz citado por la concejala de Foro. «Nosotros hemos tenido una reunión con ellos y nos dicen que solo hay un piso, no los dos anunciados, y que su proyecto no está centrado solo en jóvenes extutelados, sino que es mucho más amplio».

En opinión de Puente, las cifras oficiales, de más de treinta jóvenes sin techo en los últimos años, «son suficientemente graves como para que se haga algo ya».