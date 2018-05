El TSJA eleva de 18 a 20 años la condena de 'Makelele' por el crimen de Sonia Meléndez Mitre Abdou Ndiaye, 'Makelele'. / P. C. Anula la atenuante de dilaciones indebidas apreciada por el jurado popular durante el juicio celebrado en enero en la Audiencia Provincial OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 4 mayo 2018, 01:04

Veinte años de prisión por el delito de asesinato. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha subido en dos años la condena que le fue impuesta a Abdou Ndiaye, 'Makelele' por el crimen de la hostelera Sonia Meléndez Mitre. Tras la vista de los recursos de apelación presentados por la acusación particular -ejercida por el abogado José Joaquín García- y la defensa -la letrada Ana Gloria Rodríguez-, el tribunal anuló la atenuante de dilaciones indebidas tenido en cuenta en la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular.

Además de la pena de cárcel, el fallo judicial impone la prohibición de comunicación o acercarse a menos de 500 metros de los familiares de la víctima por un periodo de 21 años, uno más que la condena de prisión. De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestima en su totalidad el recurso de apelación ejercido por la defensa de procesado, condenado a 18 años de prisión. Su representante legal interpondrá próximamente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mantiene que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia de su cliente.

La resolución emitida tras la vista del recurso, celebrada hace diez días, estima parcialmente la versión de la acusación particular, a la que se adhirió el representante del ministerio fiscal. Solicitaban suprimir la atenuante de dilaciones indebidas, al no considerar que se hubiera prolongado en exceso la tramitación judicial del caso desde el arresto del acusado hasta la fecha del juicio. Para el Tribunal, debido a la complejidad del caso, «no resulta extraño que pasaran dos años y medio hasta la sentencia». No ha apreciado, sin embargo, el agravante de parentesco solicitada por las acusaciones, «al no haber quedado probada una relación afectiva convivencial con intensidad suficiente para su equiparación con el matrimonio entre el acusado y la víctima».

El crimen tuvo lugar el 16 de julio de 2015. La hostelera murió en su piso de El Arbeyal por asfixia y aplastamiento. La autopsia reveló que no tuvo posibilidad de defensa. En el cadáver fueron encontrados restos de semen de 'Makelele', quien en todo momento negó ser el autor del crimen. Una de las pruebas que pesaron contra él fue el posicionamiento de su teléfono móvil en el entorno de la casa de la víctima, donde aseguró que no había estado el día de los hechos. A ello se sumaron varios indicios, como que afirmase no se había cambiado de ropa y fuese visto por los testigos hasta con tres vestimentas diferentes.