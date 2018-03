La tuna de Valladolid se queda sin guitarra La tuna de Derecho de Valladolid, el fin de semana en la plaza Mayor. / E. C. Los tunos de Derecho de Valladolid denuncian la sustracción de un instrumento en una sidrería de El Llano OLAYA SUÁREZ Lunes, 19 marzo 2018, 20:14

Cumplieron con la tradición de viajar hasta Gijón como todos los años, desafiaron al temporal, cantaron una serenata a los pies de Pelayo y animaron el cotarro en bares y sidrerías durante todo el fin de semana. Sin embargo, un impresvisto se cruzó en el camino de la tuna de Derecho de Valladolid la noche del sábado: le robaron una de las guitarras en un local del ‘barrio de la sidra’ de El Llano.

Entre ‘Clavelitos’, ‘Pasa la tuna’ y un culín de sidra, le tuvieron que decir adiós con el corazón a uno de sus instrumentos: una guitarra Alhambra clásica 5p que les acompaña en todas sus andanzas desde hace años.

«En un descuido, alguien se la llevó. Tiene más valor emocional que económico», resume Alberto Bosque uno de los integrantes del grupo, que pide la colaboración ciudadana «para que aquel que tenga la guitarra o sepa algo de ella, lo ponga en conocimiento de la Policía Nacional».

Sin capa en 2011

No es la primera vez que la tuna de Derecho de Valladolid es víctima de un robo. En 2011 la sustracción de la capa adornada de uno de sus miembros durante una actuación en la su ciudad ocupó incluso páginas de periódicos nacionales. El afectado llegó a ofrecer 600 euros como recompensa para aquella persona que aportase alguna pista sobre su paradero. No hizo falta desembolsar el dinero para recuperar la prenda con once años de historia. Una ciudadana anónima la depositó en el bar del que había sido robada, alertada por la repercusión que estaba teniendo.

Los tunos confían en que con la guitarra ocurra lo mismo. «Esperamos que quien se la haya llevado recapacite y nos la devuelva, a nosotros, o en la sidrería de donde se la llevaron», apunta uno de los miembros del grupo universitario. La tuna vallisoletana volverá a Gijón. Aunque esperan que sea para recuperar lo suyo.