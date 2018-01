Los usuarios de la renta social gastaron ya un millón de euros en 9.000 compras Pegatina del programa de ventas para los perceptores de la renta social en un local colaborador. / E. C. Las operaciones en el comercio minorista crecieron de forma exponencial desde el inicio de las navidades A. PRESEDO GIJÓN. Miércoles, 3 enero 2018, 00:55

La renta social municipal disparó el gasto en los últimos días, coincidiendo con las fiestas navideñas, y ya superó el millón de euros en inversión global de los beneficiarios. Según pudo saber EL COMERCIO, el número de operaciones de compra en el pequeño comercio gijonés creció de forma exponencial en la última quincena de diciembre y se han totalizado ya más de 9.000 operaciones de todo tipo en los establecimientos minoristas.

El millón de euros supone una cuarta parte del dinero asignado hasta la fecha por la Fundación de Servicios Sociales Municipales, cifrado en 4.324.400 euros, para dar respuesta a las 1.988 ayudas ya aprobadas mediante resolución.

El crecimiento de las operaciones en las fechas navideñas supuso una importante inyección económica para el pequeño comercio de Gijón que, a través de la Unión de Comerciantes de Asturias, canaliza y controla todas las operaciones realizadas y vela, a la vez, por que se cumplan todos los requisitos previstos en las ayudas.

Precisamente, en diciembre se detectaron irregularidades en tres establecimientos que no cumplieron las premisas previstas en la renta social municipal y, de manera rotunda, la Fundación de Servicios Sociales les comunicó su expulsión del programa, tanto a los comercios como a los beneficiarios que realizaron compras fuera de la norma. Desde entonces, desde esos tres comercios, dos ópticas y un establecimiento de venta de ropa deportiva y de montaña, no se ha realizado operación alguna, ni podrán hacerlo en el futuro. El Ayuntamiento de Gijón aseguró entonces va a actuar de manera estricta para evitar cualquier tentación de picaresca con dinero público.

En todo caso, con casi 2.000 beneficiarios en la actualidad y más de doscientos comercios adscritos a este programa, se considera que el nivel de cumplimiento es muy bueno y los datos lo confirman. Un millón de euros en más de nueve mil operaciones de compra avalan el trabajo coordinado entre la Fundación de Servicios Sociales, la Caixa y la Unión de Comerciantes.

Problemas de gestión

Ello no quita que surjan algunos problemas a la hora de efectuar las compras que originan rompederos de cabeza a comerciantes y beneficiarios. El último fue hace pocos días y estuvo relacionado con los beneficiarios con más de 2.500 euros. Tenían, así se les advirtió, que pasar por el banco para formalizar la ayuda con su carné de identidad. Muchos no lo hicieron y al tratar de sobrepasar esa cantidad no salía como aceptada. La Unión de Comerciantes, desconocedora de ese trámite, lo comunicó a todos los comercios afectados a fin de que adopten las medidas necesarias en caso de encontrarse en tal situación.