VALOR, DESARROLLO E INNOVACIÓN «Es fundamental que las administraciones sigan apoyando a las nuevas empresas» Álvaro Carrera, Daniel Álvarez, Alejandro Mon, Jorge Arias, Diego Blanco, Guillermo Martín, y Sergio Álvarez. / DAMIÁN ARIENZA Valor, Desarrollo e Innovación recibe este jueves el premio Impulsa a la Mejor Empresa de la Milla del Conocimiento CRISTINA TUERO Gijón Jueves, 7 junio 2018, 03:48

Valor Desarrollo e Innovación recibe este jueves el premio Impulsa a la Mejor Empresa de la Milla del Conocimiento . Creada a mediados de 2011, su intención era desarrollar productos y soluciones de gestión energética del hogar controlados a través de Internet. Actualmente «seguimos trabajando en ese mercado, estando especializados en climatización, calefacción eléctrica y medición de energía, todo productos controlados a través de internet. Tenemos nuestra propia plataforma Cloud IoT y creamos las aplicaciones de usuario».

ELCOMERCIO.es ha formulado a todos los ganadores de los Premios Impulsa una serie de preguntas para conocer mejor su trayectoria, actividad y proyección de futuro, que en este caso responde el gerente de VDI, Jorge Arias.

- ¿Quiénes componen la empresa?

- Inicialmente empezamos 3 personas trabajando, aunque somos 5 socios. Veníamos de otras experiencias empresariales en las que habíamos trabajado en el mercado de la climatización y la instrumentación de medida, en la parte de investigación y desarrollo de productos, también de fabricación. El principio no fue fácil, teníamos que desarrollar toda una tecnología y no teníamos ni clientes ni productos que vender. No habríamos podido salir adelante sin el apoyo de diferentes administraciones, tanto local por el Ayuntamiento de Gijón, como regional (IDEPA) y nacional (CDTI). Después hemos ido creciendo con el mercado a largo de estos años, los dos últimos sí que hemos notado un crecimiento mayor. Actualmente somos 8 personas.

- ¿Cuál es su principal ámbito de negocio?

- Nosotros estamos enfocados actualmente a un modelo B2B (Business to business), es decir trabajamos para otras empresas, no vendemos directamente al consumidor final. Tenemos clientes en España, Italia, Reino Unido y Alemania. Dentro de España uno de nuestros clientes está en Asturias. Todos son importantes empresas dentro del mundo la climatización que han contado con nosotros para dotarse de productos conectados a Internet.

- ¿En qué momento de negocio se encuentra la empresa? ¿Qué perspectivas de crecimiento tiene a medio-largo plazo?

- Actualmente estamos creciendo más que en años anteriores, hemos incrementado el número de clientes y también hemos aumentado las ventas en aquellos clientes que ya teníamos, esto se debe a la mayor demanda mundial del tipo de productos que hacemos. A medio- largo plazo la perspectiva es la de establecerse en países en los que aún no estamos y quizá también en la creación de nuevas familias de producto.

- Ventajas e inconvenientes como empresa de estar ubicada en una ciudad como Gijón.

- Para nosotros es importante poder trabajar en un entorno como el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, tenemos muy cerca a la Universidad lo que nos facilita poder colaborar con ella ofreciendo prácticas y participar en charlas, masters, etc. En el entorno del parque también tenemos empresas y centros tecnológicos con los que colaboramos habitualmente.

- ¿Qué significa este reconocimiento para la empresa?

- Este premio es muy importante para nosotros, supone un reconocimiento al esfuerzo que hemos realizado durante todos estos años y nos motiva para seguir por la misma senda. Aprovecho para agradecer al Ayuntamiento de Gijón y Impulsa Gijón todo el apoyo que nos han dado desde que creamos la empresa. En 2011, cuando creamos la empresa tuvimos un premio a la iniciativa empresarial que concedía la asociación de centros de empresas de Principado de Asturias (ACEPPA). Posteriormente nos presentamos a premios en dos ocasiones a los premios Emprendedor XXI de la Caixa, donde quedamos finalistas. También hemos participado en dos ocasiones en el Enel Lab (premios que organiza Enel en Italia) quedando también finalistas

- ¿Habría algo más que pedir a las administraciones local y regional en cuanto al ámbito empresarial?

- Para nosotros no, pero creo que es importante que se siga apoyando a las nuevas empresas, los primeros dos años son cruciales, sobre todo cuando hablamos de empresas que tienen que hacer un desarrollo tecnológico para poder luego comercializarlo, si no hay inversión privada las administraciones pueden compensar esa carencia con su apoyo.

- ¿Algún consejo a emprendedores o gente con ideas de negocio que estén pensando ponerse en marcha en Gijón?

- Decirles que busquen asesoramiento, en Gijón Impulsa ofrecen muy buen asesoramiento y apoyo económico a nuevas ideas de negocio. A nivel regional el CEEI de Asturias también. Nosotros recibimos asesoramiento de ambos y nos fue muy útil.