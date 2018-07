Vascular, las arterias de Cabueñes 01:17 El equipo de cirugía vascular, que dirige Javier Álvarez (en la primera fila), ante la entrada del hospital. / ARNALDO GARCÍA El servicio se creó en 2003 y no para de crecer; recibe cada año más de 600 ingresos | En la sala híbrida se puede operar y aplicar técnicas endovasculares. La espera para una intervención está en 19 días, una de las más bajas del hospital gijonés LAURA FONSECA GIJÓN. Lunes, 2 julio 2018, 00:51

Reparan y recanalizan arterias, limpian conductos, restituyen funciones, consiguen que la circulación de la sangre recupere o mejore su curso... en definitiva, devuelven vida. Son los miembros del equipo de cirugía vascular, uno de los últimos en incorporarse a la cartera de servicios de Cabueñes, hace ya quince años.

Fue el 1 de marzo de 2003 cuando el hospital público gijonés abrió oficialmente su propia área de vascular. Lo hizo junto a maxilofacial, otra de las prestaciones que ese mismo año consiguió la autorización del Servicio de Salud del Principado (Sespa). «Se dividió Asturias en dos zonas y los pacientes de vascular de Gijón, Valle del Nalón y Arriondas pasaron a ser vistos aquí, en Cabueñes. El resto sería derivado al HUCA», explica Javier Álvarez (Trubia), jefe de servicio que se formó como MIR en el antiguo Hospital Covadonga y que trabajó durante 17 años en el viejo Hospital General (el que dependía originariamente de La Diputación). EL COMERCIO, con motivo del cincuentenario de Cabueñes, una efeméride que conmemora el próximo agosto, ha visitado la unidad, donde cada vez cobran mayor protagonismo los tratamientos no invasivos que permiten que el paciente marche para casa al día siguiente o que permanezca ingresado apenas unas horas.

Todo lo que tenga que ver con los vasos, las arterias y, en definitiva, los conductos sanguíneos, exceptuando el corazón, del que se ocupa cardiología y cirugía cardíaca, y la zona intracraneal, que corresponde a Neurología y Neurocirugía, «pasa por nosotros al ser una especialidad médico-quirúrgica». 600 ingresos anuales y 7.000 consultas externas son las cifras de este servicio que componen 13 médicos (cinco de ellos residentes), cinco enfermeras (dos de quirófanos), una auxiliar y una secretaria.

El área de vascular de Cabueñes fue, en 2010, la primera del país en disponer de una sala híbrida, una combinación entre sala de hemodinámica y quirófano, «que nos permite realizar técnicas endovasculares» (sin abrir al paciente) «o cirugías abiertas ya más clásicas». En este espacio es donde se llevan a cabo intervenciones altamente complejas, con la ayuda de un arco radiológico capaz de girar alrededor del enfermo y tomar imágenes de sus arterias desde los más diversos ángulos. «Hacemos tratamientos médicos y quirúrgicos, sobre todo de patología arterial , así como diagnósticos mediante ecodoppler y arteriografía», detalla Álvarez. «El equipo de profesionales que tenemos es fantástico y muy comprometido con el servicio. La enfermería de quirófano lleva un control exhaustivo de todo el material, ya que manejamos más de 400 productos diferentes», lo que permite un ahorro importante al necesitar muy poco estocaje, y da idea de la complejidad de los procesos que tratamos».

El de vascular es uno de los servicios con menos demoras de Cabueñes. La espera para una primera consulta está en 5,7 días y el tiempo para una intervención quirúrgica en 19 días. Mantener este ritmo es uno de los objetivos que se marca como prioritario el jefe de servicio. «Estar pendientes de una prueba, una consulta o una cirugía genera ansiedad al paciente. Es importante, en la medida de lo posible, poder ser ágiles en la respuesta», indica. Eso requiere «un esfuerzo de gestión y de trabajo por parte de todo el equipo, porque si no se trabaja en colaboración no se podrían conseguir esos resultados», expone. El perfil de los pacientes que llegan es el de «personas de más de 70 años, con múltiples patologías. Además de trastornos vasculares, suelen ser cardiópatas, diabéticos y con problemas renales». La encrucijada es que «es un tipo de demanda asistencial que se irá incrementando porque vivimos más», expone. Las isquemias, la patología de carótida y los aneurismas son sus principales enemigos a batir.

«Caminar, caminar y caminar»

Entre las recomendaciones para lograr que las arterias duren sanas el mayor tiempo posible, el jefe de vascular apunta varios consejos, que no por conocidos deben caer en saco roto: no fumar, hacer ejercicio, comer de forma saludable y evitar la obesidad... «En los colegios deberían dar cursos de cocina para que los más jóvenes aprendieran a comer bien, eso haría que de adultos fueran más saludables que los de nuestra generación», opina. «Caminar, caminar y caminar» es otro de sus 'leitmotiv'. Dice que vale para todo: baja el colesterol y la tensión arterial, ayuda a bajar el peso y controlar la diabetes «porque contribuye a desarrollar la circulación sanguínea colateral». ¿Y eso que supone? Álvarez lo explica de manera didáctica. «Es como si cae un argayo en la autopista que impide hacer el recorrido entre Gijón y Oviedo. En lugar de suspender los viajes y quedarse en casa, lo que aconsejo es usar las carreteras secundarias e ir compensando la pérdida del camino principal. Tardas más, pero sigues llegando a tu destino y mantienes la comunicación entre las dos ciudades en las mejores condiciones posibles. De no proceder así, ante una herida en el pie no llegaría la sangre necesaria para repararla y se produciría la muerte del tejido (gangrena)».