Vecinos de El Coto acusan a Óscar Piñera de «torpedear» sus firmas contra Milsoles Afirman que el presidente lleva semanas sin tramitar las 1.200 rúbricas reunidas para pedir una solución a los problemas que causan usuarios del centro de día PABLO SUÁREZ GIJÓN. Martes, 22 mayo 2018, 03:00

«Se comprometió a tratar de solucionar el problema, pero lo único que hizo fue ponernos trabas». Son palabras de Manuel Álvarez, vecino de El Coto y que, «ante la dejación de funciones» del presidente de la asociación vecinal, Óscar Piñera, encabeza una comisión formada por más de 1.200 vecinos que piden una solución ante el problema que les ocasionan los usuarios del centro de día Milsoles. Un conflicto por el que han llegado a denunciar a algún usuario, hartos de soportar agresiones, amenazas de muerte y destrozos de portales y aceras. «Defecan en la entrada al garaje y amenazan a los niños con jeringuillas. Además, el lugar se ha convertido en un punto habitual de venta de droga», cuenta Álvarez.

Ante este conflicto, que tuvo su origen hace ya varios años, los vecinos decidieron el pasado mes de diciembre recoger firmas con el fin de que el Ayuntamiento interviniese y aportase una solución, «que no pasa necesariamente por el cierre del centro». Sin embargo, unas semanas después de entregar las más de 1.200 firmas a Piñera y que este se comprometiese a gestionarlas, descubrieron que el presidente no las había registrado. «Primero intentó torpedear nuestra decisión de recoger las firmas, y una vez se las entregamos faltó a su palabra al no gestionarlas tal y como le prometió a los vecinos».

Por ello, estos decidieron registrar las firmas por la vía de persona física y no por la de asociación vecinal, con lo que buscaban conseguir una reunión con la concejalía de Servicios Sociales en la que exponer el asunto en primera persona, y no a través de intermediarios.

Refuerzo policial

Sin embargo, quien terminó por atenderlos fue Esteban Aparicio, concejal de Seguridad Ciudadana, que se comprometió a reforzar la presencia policial en la zona y delegó el resto de responsabilidades en el departamento de Servicios Sociales. Entre tanto, el centro Milsoles aportó al Ayuntamiento un informe en el que comunicaba su intención de ampliar la sede, algo que terminó por crispar a los vecinos, que catalogan este propósito como «una falta de respeto y un acto de provocación».

Por su parte, Aparicio cumplió su promesa y, según los vecinos, una patrulla de la policía se personó en la sede vecinal para preguntar a Piñera, como presidente, por la situación. «La respuesta de Piñera fue que todo estaba controlado y que aquí no pasaba nada. Es decir, volvió a faltar a la verdad, ya que eso no era lo que le había comunicado la masa vecinal», explica Álvarez.

Los vecinos desconocen dónde están sus 1.200 firmas, de las que Servicios Sociales afirma no tener constancia. «Entendemos que los usuarios del centro son gente con grandes problemas a los que no se puede echar a la calle, pero necesitamos una solución inmediata. No podemos seguir así», afirma.