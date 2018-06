Los vecinos de El Coto cortan una de las calles del barrio 00:48 Los vecinos de El Coto cortan una de las calles del barrio. / ARNALDO GARCÍA Protestan contra la ampliación del centro Milsoles y la «pasividad» mostrada por el Ayuntamiento con respecto al conflicto PABLO SUÁREZ Lunes, 25 junio 2018, 20:42

«Indignados y muy decepcionados con el Ayuntamiento». Los vecinos de El Coto decidieron esta tarde cortar una de las carreteras del barrio como muestra de su enfado con la «pasividad» del gobierno local con respecto al conflicto establecido contra algunos usuarios del centro de día Milsoles, que han convertido el lugar en un punto habitual de venta de droga, con las consecuencias que ello conlleva para quienes quieren disfrutar de las zonas comunes.

Tras varias reuniones con representantes del Ayuntamiento y pese a haber conseguido el apoyo de la mayoría de partidos en la oposición, el centro Milsoles continúa con su planteamiento de realizar una ampliación de sus dependencias, lo cual ha terminado por agotar la paciencia de los vecinos. «Es indignante que no se nos tenga en cuenta a la hora de llevar a cabo una acción de este tipo. No entendemos por qué para el Ayuntamiento no merecemos ningún tipo de atención», comentaron.