El verano llega al Jardín Botánico

PROGRAMA ESTIVAL 2018. Actividades infantiles, familiares y un sinfín de conciertos y espectáculos de todo tipo conforman la programación de este año en la que no faltarán clásicos como las Noches Mágicas, Nocturnia o La Terraza del Botánico PUBLIRREPORTAJE. A.G. Jueves, 14 junio 2018, 17:52

El Jardín Botánico de Gijón da la bienvenida al verano con una variada programación diseñada para dar gusto a todos los gustos y edades y en la que, una vez más, la música ocupará un lugar especial.

Tras las celebraciones del solsticio del 24 de junio, encargadas de inaugurar oficialmente el programa, serán las denominadas 'Vacaciones en el Botánico', (del 25 de junio hasta el 31 de agosto), las encargadas de dar el pistoletazo de salida a las actividades estivales. Dos colonias con temáticas diferentes y alternas cada semana, con la diversión y la naturaleza como protagonistas. Destinadas a niños y niñas de entre 6 y 12 años se celebran de lunes a viernes.

Siguiendo con el calendario, la `Aventura nocturna´ ( del 5 al 8 y del 11 al 15 de julio) ofrece una acampada familiar que incluye observación astronómica, talleres de huella y rastreo y avistamiento de aves nocturnas y mamíferos.

Como plato fuerte de la programación destaca `El Bosque de los Niños´ que incluye una variada oferta de actividades de acceso gratis con la entrada al Jardín y que darán comienzo a las 18 horas. Desde conciertos, narraciones o talleres, pasando por títeres, teatro, o espectáculos de todo tipo: Las Eléctricas en concierto ( 7 de julio) «Cuentos sobre cuerda» ( 14 de julio), «Burbujas Gigantes» (21 de julio); « Matías que la lías» ( 28 de julio), «Circus Train» ( 5 de agosto); «La ratita presumida» ( 11 de agosto), «Caerikus» ( 18 de agosto); «Mr. Destino» (25 de agosto)

Siguiendo con la programación infantil – desde 6 a 12 años- podrán experimentar la cercanía de la naturaleza en inglés a través de divertidas actividades supervisadas en «Summer in the Garden» (del 9 al 13, del 16 al 20 y de 23 al 27 de julio). Por su parte, y en las mismas fechas, la «Aventura Pequebotánica» estará destinada a los peques de la casa - de 3 a 5 años- donde podrán divertirse y vivir todo tipo de aventuras entre huertos, bosques mágicos y escondites secretos.

Nocturnia y noches mágicas

El Botánico ofertará un año más sus `clásicos estrella´ como Nocturnia, un viaje divulgativo para conocer las aves rapaces más asombrosas del mundo, y coronado como mejor evento cultural de España en 2015, o sus esperadas Noches Mágicas, que llenan el recinto año tras año con sus personajes fantásticos.

El 13 de agosto regresa el Picnic familiar en el Botánico, una jornada llena de actividades para grandes y pequeños en la que se podrá traer la bebida y la comida de casa y el 14 de septiembre La nueche l´esperteyu nos acercará al mundo de los murciélagos.

La Terraza el Botánico

El capítulo musical se completará en agosto con los conciertos en La Terraza del Botánico, por donde pasarán artistas de la talla de Orquesta Assia ( 1 de agosto,) Los Testigos (6 de agosto) Smooth Criminals ( 7 de agosto), Alberto y García / Staytons,( 8 de agosto) The Forrest Rock Band ( 9 de agosto), Lia & The Trobadours, (10 de agosto), Micky y Plana Mayor (11 de agosto), José Manuel Tejedor (12 de agosto), Coro Más que Jazz ( 13 de agosto), Los de Siempre/ Son del Carmen ( 14 de agosto), Morgan (15 de agosto), Manel Fuentes & The Springs Team Band (16 de agosto). Habrá asimismo tributos a Los Locos ( 5 de agosto) y Mike Oldfiel, Tubular Tribute ( 17 de agosto), además del Festival Internacional de Piano, El Piano de Debussy ( 18 de agosto).

El concierto de Depedro (1 de septiembre) y su último álbum «El Pasajero» pondrá el broche final a la programación musical.

Más información en www.botanicoatlantico.com

Programación

-Vacaciones en el Botánico: Del 25 de junio al 31 de agosto. Turnos de lunes a viernes. 70€, socios del Club Miruéndanos y 80€ no socios.

-El Bosque de los niños: Actividades para los más pequeños del 7 de julio al 25 de agosto. Asistencia gratuita con la entrada.

-Aventura Nocturna: Acampadas del 5 al 8 y del 11 al 15 de julio. 35€ (tienda de dos plazas) y 50 para cuatro personas (4 plazas).

-Aventura Pequebotánica: Del 9 al 13, 16 a 20 y 23 a 27 de julio. Niños y niñas de 3 a 5 años.

-Summer in the garden: Del 9 al 13, 16 a 20 y 23 a 27 de julio Niños y Niñas de 6 a 12 años.

-Nocturnia: Del 20 al 22 y del 24 al 28 de julio. 13 €. Menores de 6 años gratis.

-La Terraza del Botánico: Del 1 al 18 de agosto.

Precios y entradas en: www.botanicoatlantico.com

-Las Noches Mágicas: Del 19 al 31 de agosto. Precio 12 €. Menores de 6 años gratis.

-Concierto De Pedro,`El Pasajero´: 1 de septiembre, 15 €.

-Picnic en el Botánico: 12 de agosto. Entradas 6 a 16 años y mayores de 65, 3€ (Gratis menores 5 años). 16 a 65 años 5€ .

-La nueche l´esperteyu: 14 de septiembre. Gratis con la entrada individual al Botánico.