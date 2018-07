«¡Qué verano raro tienen ustedes!» Paola, Mayra, Myriam, Fátima, Luis Miguel y Fabiola (México), con Gaby (Colorado, USA). / ARNALDO GARCÍA Este grupo de mexicanos cruzó con una amiga americana el túnel de El Negrón para disfrutar de San Lorenzo, pero la lluvia les hizo salir pitando PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Martes, 3 julio 2018, 03:14

«¡Pero qué clima más raro...tienen ustedes!». La exclamación a dos voces la rubrican Fabiola y Mayra, dos estudiantes de Comercio Internacional de la Universidad de Michoacán que han venido desde León a pasar su día libre en la playa de San Lorenzo. El grupo lo completan su paisana y compañera de facultad Paola, los también mexicanos -de Puebla- Myriam, Luis Miguel y Fátima, y Gaby, 'gringa' de Colorado (USA) con raíces en Colombia. Salvo las michoacanas -que ya se conocían- su amistad es reciente: se encontraron hace unos días en España, cursando un intercambio internacional de verano en la universidad leonesa. «Desde que hemos llegado a Asturias no hemos visto el sol más que de saludo», corrobora el varón, ante el asentimiento de sus amigas.

En su primer jornada 'soleyera' sin obligaciones académicas no han dudado en tomar el Alsa, cruzando el Negrón, para venir a darse un baño en la costa asturiana y buscar aquí el calorcito veraniego que no terminaban de experimentar a la sombra de las torres de la 'Pulchra leonina'. Y de la estación de autobuses derechos a la playa. Nos los tropezamos formando un corro con sus toallas cerca de la caseta de Salvamento: Fátima y Myriam semidormitan sobre sus mochilas; las demás chicas y Luis Miguel apuran una gran bolsa de patatas fritas, sin dejar de mirar de reojo hacia las nubes revoltosas del mediodía gijonés. «Cuando llegamos estaba el día fantástico. Nos dimos un baño y al regresar se puso el cielo negro como boca de perro», explica Mayra. «¡Y ahora sol de nuevo!», apunta Fabiola para insistir en la impresión compartida con su compañera: «¡Qué verano raro tienen ustedes aquí!».

Aparte de la meteorológica inestable que les tocó en suerte les ha encantado lo que han visto de Gijón y de su playa: «También es bonito León, aunque la gente parece más seria. Aquí no más pisar la arena unos chicos que no habíamos visto en la vida al oírnos hablar nos dicen: ¡Qué viva México!», relata Myriam, que estudia Turismo en Puebla. «Y lo soltaron de buen grado, sin malicia», apostilla Luis Miguel, que se prepara en la misma universidad para ser ingeniero industrial . «Por lo demás no hay mucha diferencia, están muy bien las dos ciudades», añade con diplomacia su paisana Fátima, que no en vano está cursando Relaciones Internacionales.

Gaby, la más reservada y la única del grupo que no viene del país azteca, comparte con sus amigas de Michoacán -Fabiola, Mayra y Paola- disciplina académica en Comercio Internacional. Sonríe cómplice a lo que va escuchando y cuando se le plantea cómo ve su futuro profesional en ese campo una latina de Colorado ante un mundo gobernado por políticos como Trump, se lleva las manos a la cabeza para expresarlo todo con un solo calificativo: «¡Fatal!». La mayoría mexicana asiente, aunque la política es un tema que les hace encogerse de hombros si se les pregunta por las recientes elecciones en su país. Luis Miguel desvía la atención señalando hacia las nubes, que poco a poco van desplazando el tímido sol que les comenzaba a alegrar el día. Realmente el cielo se asemeja a un mundo con Trump, oscuro «como boca de perro».

Y cuando caen las primeras, inesperadas gotas sobre la arena de San Lorenzo, el pánico se apodera del grupo como si llegara el fin de los tiempos. Se visten y se despiden apresuradamente. Agradecen con un guiño el refrán que se llevan de Asturias: «Nunca llovió que no escampase». Prometen llevárselo en el Alsa de vuelta a León y no olvidarlo.