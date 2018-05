El 'Ahora caigo' asturiano: la caída de un gijonés en una arqueta que se ha hecho famosa en España

El vídeo tiene miles de reproducciones y ayer fue tema obligado de conversación en cualquier rincón de España por el efecto multiplicador de las redes sociales. La escena que se observa tuvo lugar el pasado viernes hacia la diez de la noche en el barrio gijonés de Cimavilla ante los ojos de muchos testigos.

Tres amigos de mediana edad, con el jolgorio del inicio de una velada de jarana nocturna, reparan en una zona acotada por obras en la calle Vicaría en su intersección con la calle Rosario. Se adentran en ella entre risas a sabiendas de que su acción están siendo grabada con un móvil. Es lo que tiene la desinhibición de la sidra. «Tío, aquí hay guantes pa' tós» dice uno de ellos. «Estáis infringiendo las normas, tío», advierte el cámara ante el cariz que puede adoptar la gamberrada.

La escena ha dado lugar a infinidad de 'memes' y se ha bautizado como el 'Ahora caigo asturiano'

Los tres son amigos y carteros. Posan para el vídeo y en un momento dado uno de ellos, Manu Zapico, a quien sus amigos apodan como 'Zapi', y muy conocido en la ciudad por repartir la correspondencia en el barrio de El Llano, se fija en un palé en el suelo. Muchos, inicialmente, al escuchar el vídeo, pensaron que sus amigos lo identificaban con el sobrenombre de 'Capi'. «Coge aquí, coge aquí», invita a sus colegas, ocurrencia que jalea el cámara. Efectivamente, coge ahí y... 'Zapi' desaparece a la vista de todos engullido por una arqueta de Telefónica abierta en el pavimento.

Tras ver a su amigo esfumarse, los dos compadres en la superficie se llevan las manos a la cabeza y miran atónitos el agujero en el suelo que tapaba el palé. Da comienzo un diálogo surrealista con gracejo playu que promete convertirse este verano en soniquete habitual de las noches de farra de media España.

-«'Zapi', tío ¿pero qué hiciste? ¿Mancástete?»

-«Pero escucha una cosa, ¿pero cómo le sacamos de ahí, tío?»

Le tienden una mano a 'Zapi, cuya voz emerge bajo tierra. En concreto, a tres metros en vertical, desde una cámara de cableado telefónico: «No, no, no, no me subáis».

-«No te mataste de milagro».

-«¡Eres mongol, eres mongol!»

De la hilaridad inicial se pasa a caras de verdadera preocupación. A 'Zapi' ni se le ve. En 12 horas las aventuras de los tres amigos en el vídeo bautizado como el 'Ahora caigo asturiano' conquistaron a Twitter, donde el vídeo acumulaba más de 6.600 retuits y había dado lugar a un sinfín de memes. En pleno momento de clímax dramático se corta la grabación.

00:26 Vídeo. Así fue rescatado 'Zapi'.

Para conocer el desenlace de la historia hay que esperar a un segundo vídeo, que también se ha hecho viral, con el rescate de 'Zapi'. Cinco personas y la ayuda de un cinturón fueron necesarios para sacar al cartero gijonés de la arqueta en la que quedó atrapado. La cámara le capta una vez a salvo con la ropa sucia, una amplia sonrisa y brazos en alto en señal de victoria en aparente buen estado. El eco de las hazañas de 'Zapi' llenó ayer de televisiones nacionales Cimavilla como no se veía desde el caso del envenenador de El Lavaderu.