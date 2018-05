El joven golpeado por la Policía en Fomento denuncia a los agentes 00:46 Catalín Mihaila, junto a su pareja, en la zona de Fomento donde ocurrió el incidente. / DANIEL MORA Catalín Mihaila considera «desproporcionada» la actuación contra él y su pareja, y los acusa de amenazas, agresión y detención ilegal PABLO SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 31 mayo 2018, 03:17

«Llevo nueve meses en España y tras lo ocurrido pasamos bastante miedo, pero creo que debemos denunciarlo para que esto no le vuelva a pasar a nadie». Así argumenta Catalín Mihaila, el joven rumano golpeado por un policía en la madrugada del pasado domingo, la denuncia que interpuso ayer, junto con su novia, contra este agente y su compañero, a los que acusa de sendos delitos de detención ilegal, un delito leve de lesiones y otro leve por amenazas. La base de esta querella es un vídeo que se ha vuelto viral en toda España en el que se puede ver cómo uno de los agentes golpea, hasta en dos ocasiones, al joven, de 23 años. «Me pegaron y nos detuvieron sin haber hecho nada malo», defiende Mihaila.

Según lo que estos dos jóvenes, sin atecedentes penales y con trabajos en hostelería, han explicado a EL COMERCIO, se encontraban tomando una copa en un pub de Fomento cuando otro grupo de jóvenes inició una pelea y, tras tirar al suelo a Mihaila, le robaron la gorra que llevaba puesta. «Se fueron corriendo y nosotros fuimos en busca de la Policía para que nos ayudasen a encontrarlos», sostiene. Sin embargo, cuentan que los agentes rechazaron prestarles cualquier tipo de ayuda y les remitieron a Comisaría para denunciar tanto la agresión como el hurto. «Nosotros sabíamos que los otros chavales estaban por la zona, así que insistimos a los agentes para que nos ayudasen», explica.

En uno de esos intentos por conseguir ayuda, afirma, los agentes comenzaron a gritarles y le amenazaron con arrestar a su pareja, lo cual terminó por producirse pese a las protestas de Mihaila. «Cuando la metieron en el coche yo les pregunté por qué estaban haciendo eso y es ahí cuando el policía comienza a golpearme para que me fuera del lugar», asegura. Unos golpes que terminaron también con el arresto del joven, que pasó la noche en los calabozos de la Comisaría. «Afortunadamente, el vídeo, que podemos probar que no está editado, muestra claramente lo que sucedió y cómo yo no falto al respeto al agente en ningún momento», afirma el joven rumano.

Miedo a que se repita

Ese vídeo, piedra angular de la acusación, fue grabado por uno de los amigos de la pareja, quien, tras percatarse de que los agentes eran conscientes de su existencia, decidió enviarlo antes de que estos le obligasen a borrarlo. Sin embargo, el hecho de que la secuencia saltase a los medios pilló completamente por sorpresa a los jóvenes. «Nuestra idea en un primer momento no era publicarlo. No sabemos muy bien quién, pero alguien lo filtró y lo hizo público», afirman. Fue entonces, una vez el vídeo adquirió cierta popularidad y la Policía decidió salir al paso de la polémica, cuando la pareja optó por denunciar lo sucedido. «Dan una versión de lo ocurrido que es totalmente falsa», explican.

Aunque reconocen que viven «con miedo a que vuelva a pasarnos algo parecido», consideran que lo que les sucedió a ellos no representa al conjunto de las fuerzas del orden. «No tengo dudas de que hay muchos agentes que, en vez de arrestarnos sin motivo, nos hubieran ayudado», sostiene Mihaila.