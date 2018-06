Las viudas reclaman que «ninguna pensión» sea inferior al salario mínimo

A lo largo de toda España, cientos de mujeres viudas se asocian en sus localidades para prestarse ayuda mutua y crear espacios de socialización que, a la larga, resultan esenciales para muchas de ellas. Todas estas entidades estuvieron citadas ayer en el recinto ferial Luis Adaro con motivo de la XLVI Asamblea Nacional de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania (Confav). El encuentro, más allá de reunir a viejas amistades de todo el país y servir como carta de presentación de la ciudad para las mujeres foráneas, sirvió a su vez como altavoz de las reivindicaciones del colectivo, notablemente combativo en materia de pensiones y ayudas a los huérfanos.

«La mujer viuda vive en una precariedad económica y personal tremenda. Y en este sentido hay que hacer visible la deteriorada situación que muchas sufren. La mayoría está viviendo con una pensión mínima de 639 euros y, aún así, ayudan a sus familias en lo que pueden, sobre todo en materia alimenticia. Ninguna pensión puede ser menor al salario mínimo interprofesional», reclamó Maite Bilbao, presidenta de la confederación desde hace ocho meses.

Para inaugurar el acto, acudieron la alcaldesa, Carmen Moriyón, y la concejala de Bienestar Social, Eva Illán. Durante su intervención, la alcaldesa se mostró «encantada» de que la confederación escogiese Gijón como sede para su asamblea y se comprometió a brindar toda la ayuda posible al colectivo. «Vuestras asociaciones son esenciales para asegurar la formación integral de la mujer viuda», subrayó la regidora.

Pensiones de «miseria»

La jornada, que contó con la ponencia del colaborador de EL COMERCIO Janel Cuesta -bajo el título 'Breve semblanza de Gijón'-, se extendió hasta las siete de la tarde. Entre medias, numerosos encuentros entre compañeras y un nutrido intercambio de anécdotas y experiencias. «Hace 44 años me quedé viuda, con tres hijos y, como muchas en esa época, había dejado de trabajar cuando me casé. La pensión que me quedó fue una miseria. Lo saqué adelante en base al trabajo, me estabilicé, preparé una oposición y me acabo de jubilar hace nada», relata con orgullo Josefina Navarro, quien ayer llegó de Murcia para asistir a la asamblea.

La suya es solo una de las múltiples historias que se dieron cita en Gijón. Historias de lucha que, en este caso, cuentan con el nexo común de las distintas asociaciones de viudas que en su momento les dieron cobijo para salir adelante. «Muchas dicen que cuando entran en la asociación renacen, ya que de verse solas a tener un grupo de cien amigas, imagínate... Llegan allí y se encuentran como si hubieran estado toda la vida», resume Mar Díaz, presidenta de la asociación gijonesa y de la federación asturiana.

La asamblea finalizará hoy con las distintas reuniones locales y regionales y la comida de hermandad. Entremedias habrá tiempo para hablar de los logros conseguidos y de los retos futuros. «El espíritu es el de defender nuestros intereses y obtener el reconocimiento que nos merecemos. En este aspecto se ha luchado mucho, pero todavía nos queda», ilustra Charo Sánchez, presidenta de la Federación Regional de Viudas de Murcia.