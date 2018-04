«Las viviendas de uso turístico están sin regular. Su competencia es brutal»

Lleva encima dos teléfonos móviles que atiende 24 horas. Controla los correos electrónicos desde ambos y desde su reloj. Madre de dos hijos, de dos años y seis meses, se tituló como ingeniera química, pero el peso del ladrillo fue más fuerte. Hija de Cándido Cueto, fundador de Promocasa y exvicepresidente del Sporting, ella y su hermano siguen al frente de una promotora que decidió diversificar cuando llegó la crisis de la construcción. Cristina Cueto (Gijón, 1979) es la cabeza visible de Apartamentos Turísticos Capua y lo tiene claro: la competencia de los pisos privados que se alquilan con fines turísticos «no es desleal, es brutal».

-¿Cuántas veces han confundido su negocio, apartamentos turísticos, con el de las viviendas de uso turístico (VUT)?

-A diario. No es la primera vez que mi teléfono suena a las dos de la mañana, porque una persona cree tener una reserva aquí y, en realidad, la tiene en uno de esos pisos, privados que se alquilan con uso turístico, de esta misma calle. O que me llaman para presentar una queja.

-¿Cuál es la diferencia?

-Nosotros somos lo más parecido a un hotel. Somos empresas privadas, obligados a tributar, a tener plantilla, a disponer de recepción. Los pisos turísticos son viviendas de particulares que las alquilan.

-¿Son competencia desleal?

-Más que desleal, los pisos turísticos están sin regular. Su competencia es brutal.

-¿Por qué?

-Porque de mi tarifa yo tengo que descontar el 10% de IVA, el Impuesto de Sociedades, las tasas municipales, que las aplican con carácter de actividad industrial, y tengo que restar también el coste de la plantilla. El propietario de un piso turístico, nada. Su tarifa es íntegra para él. Como no ofrece servicios hoteleros, a los que a mí me obligan, está exento del IVA. Y si ingresa menos de 14.000 euros, tampoco tiene que hacerlo constar en el IRPF. Es decir, si un piso turístico cobra cien euros al día, se los queda íntegros. A mí, solo Hacienda ya se lleva 35.

-Los hoteles llevan tiempo quejándose. ¿Los apartamentos turísticos no tienen voz?

-Es que somos muy pocos. No tenemos asociación y, la verdad, es que si no tenemos representación nadie nos hace caso. Y deberían. Porque, aunque seamos pequeños, generamos riqueza y creamos empleo.

Sin despedidas de soltero

-¿Usted lo hace?

-Tenemos plaza para 56 personas distribuidas en 16 apartamentos y estudios. Contamos con una plantilla fija de cinco personas.

-Si pregunto a sus empleados ¿encontraré las quejas de las 'kellys'?

-Pongo la mano en el fuego a que no. Mi padre siempre dijo que nadie trabaja gratis. Que no se hace una hora que no se cobra. Y yo le apoyo. Aquí no se explota a las 'kellys'. Nosotros nunca hemos utilizado empresas de trabajo temporal. Tenemos nuestra plantilla fija y, cuando hay que reforzar, contratamos directamente.

-¿Y tienen mucho que reforzar?

-No nos va mal. Abrimos en 2014, cuando empezaba a recuperarse el sector turístico, y tenemos clientes fijos desde entonces. Hay personas que, por ejemplo, nos reservan su estancia de un agosto para otro.

-¿Cuál es su perfil de cliente?

-Depende de las fechas. En invierno, de lunes a jueves, nuestro cliente es el empresarial. Tenemos comerciales que vienen cada mes y trabajadores de empresa que se quedan aquí mientras dura el trabajo para el que fueron contratados. En fines de semana, verano y momentos punta, la mayoría de los clientes son parejas o familias jóvenes.

-¿Son la competencia a los hoteles que sufren ustedes de las VUT?

-No. Nosotros somos alojamientos turísticos como ellos. Somos empresas, que emitimos facturas e, insisto, tributamos a Hacienda. Si lo dice porque nos podamos haber quedado con algún perfil de turista que antes se alojaba en hoteles, puede. Una pareja con hijos prefiere un apartamento a un hotel.

-¿Y las despedidas de soltero?

-No las aceptamos. En Booking, que es la principal plataforma para el sector, ya lo advertimos. Además, impedimos reservar más de un apartamento grande por persona. Y en temporada alta no dejamos alquilar un apartamento grande por menos de tres noches.

-¿Y no se le cuela nadie?

-Bueno (risas), alguna se coló, pero no dieron ningún problema. De hecho, el mayor lo tuvimos cuando inauguramos. Uno de los clientes montó tal jaleo que los usuarios de otros apartamentos amenazaron con marchar. No le volvimos a permitir la estancia. Y lo intentó.

-Dice que Booking es la plataforma más segura. Desde el sector hotelero se critica que acepte VUT.

-Creo que Booking se la está jugando con eso. Y se lo hemos dicho.

ITV de edificios

-Al Principado, ¿no le gustaría decirle nada?

-Que regule esos pisos. Que les ponga un canon, ya que no puede aplicarles el IVA. O condiciones restrictivas, como que no puedan reservar por menos de una semana.

-Usted llegó al sector turístico desde el de la construcción. ¿Han superado sus respectivas crisis?

-Nosotros somos Promocasa, una empresa promotora y constructora. Abrimos Apartamentos Capua cuando vimos que no podíamos vender el edificio, que reconstruimos sobre lo que era El Altillo. Lo que vemos es que en 2014 el turismo iba mal. En 2015 parecía que iba regular. Luego ya iba bien y ahora todos queremos abrir. Y no es así.

-¿No necesita Gijón más plazas?

-Aquí no hay demanda para un cinco estrellas. Y, realmente, tampoco para más aperturas. ¿Que en agosto llenaríamos tres hoteles más si los tuviéramos? Seguramente sí, pero en febrero estarían vacíos. A mí no se me ocurre abrir más.

-¿Y la construcción? ¿El futuro pasa por las ITV?

-Para nosotros, en particular, el futuro está en la rehabilitación. Hemos hecho trabajos reconocidos, como el edificio del Cafetón. Las ITV si darán trabajo a las constructoras especializadas. Sobre la venta... Lleva cinco años parada. A nosotros la crisis nos pillo con una promoción sin vender y ahí sigue.