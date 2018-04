47 votaciones decidirán los impuestos Entre las enmiendas están las bonificaciones a vehículos históricos. / P. C. Las ordenanzas fiscales recibieron casi medio centenar de enmiendas de la oposición | Junto al IBI para grandes propiedades, plantean desde cobrar 2.700 euros por bodas en el Tendayu a rebajas para empresas que creen empleo I. VILLAR GIJÓN. Lunes, 2 octubre 2017, 02:00

Los grupos de la oposición han registrado 47 enmiendas a la propuesta de ordenanzas fiscales del gobierno para 2018. Mañana se votarán una a una en la comisión de Hacienda para decidir cuáles se incorporan al proyecto final que se llevará al Pleno del 11 de octubre.

El Impuesto de Bienes Inmuebles es el único que han enmendado todos los partidos. La izquierda coincide en la necesidad de fijar un tipo diferenciado para los bienes de uso no residencial con un valor catastral superior al millón de euros, medida que según Hacienda afectaría a 16 inmuebles. Los grupos difieren, no obstante, en el gravamen a aplicar. Mientras Xixón Sí Puede e IU piden que sea del 1,10% (frente al 0,45% general), el PSOE quiere fijarlo en el 0,59%. Una enmienda transaccional que fije un tipo intermedio que satisfaga a los tres partidos permitiría que la medida prosperara, al sumar mayoría en la Corporación. Las dos primeras formaciones, además, piden elevar del 0,6% al 1% el tipo aplicable a las instalaciones portuarias, algo que no comparten el resto de grupos.

ENMIENDAS DESTACADAS IBI XSP e IU: Subir el tipo del Puerto del 0,6% al 1% y el de propiedades no residenciales de más de un millón de euros del 0,45% al 1,10%. PSOE: Elevar al 0,59% el tipo a bienes no residenciales de más de un millón de euros. PP: Descuentos del 25% al 50% a empresas que aumenten plantilla, del 50% a polígonos, del 50% al 95% a nuevos negocios y del 95% al Mercado del Sur. C's: Extender las bonificaciones para familias numerosas a propiedades de más de 150.000 euros. Viñeta PP: Bonificación del 100% para vehículos históricos y del 50% a los de más de 25 años. C's: Bonificación del 100% para vehículos históricos y del 75% a los de más de 25 años. Impuesto de construcciones PP: Rebajar el tipo del 4% al 3%. Descuentos del 50% en nuevos aparcamientos públicos, del 50% al 95% en edificios catalogados y del 90% en polígonos, comercios, hoteles y locales de hostelería. C's: Descuentos del 10% al 60% en obras que conlleven incremento de plantilla y del 95% en las de naves en desuso o en parcelas de ZALIA, Lloreda y Parque Científico. Patronato Deportivo PSOE: Subir los precios un 4,7%, frente al 5% propuesto. Bonificaciones del 95% para colectivos desfavorecidos. XSP: Congelación de tarifas. C's: Subir los precios un 2%.

Las enmiendas al IBI de PP y Ciudadanos se centran en las bonificaciones. Los populares piden descuentos del 25% al 50% en este tributo para empresas que incrementen su plantilla, del 50% a las ubicadas en polígonos con entidades urbanísticas de conservación, del 50% al 95% a las de nueva creación y del 95% a las situadas en el Mercado del Sur. Ciudadanos, por su parte, pide que las bonificaciones a familias numerosas, que el proyecto actual solo contempla para bienes de hasta 150.000 euros, se amplíen también a los de un valor catastral superior, con descuentos de entre el 5% y el 20% sobre la cuota.

El impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, la popular viñeta, solo ha recibido enmiendas de PP y Ciudadanos. Ambos coinciden en pedir que se mantenga la bonificación del 100% para vehículos históricos (que Foro propone rebajar al 50%). En el caso de los de más de 25 años, ahora también exentos pero que en 2018 pasarían a tener un descuento del 25%, el PP pide que la bonificación sea del 50% y Ciudadanos del 75% -bajaría al 50% en 2019 y al 25% en 2020-.

Otro impuesto enmendado por estos dos grupos es el de construcciones. Los populares piden rebajar el tipo general del 4% al 3% y reducciones del 50% al 95% para obras en inmuebles catalogados, del 90% en polígonos y locales de hostelería, comercios y alojamientos turísticos y del 50% en nuevos aparcamientos, medida que «de haber estado en vigor habría permitido tener en marcha un parking en La Serena», dice el PP. Ciudadanos plantea descuentos del 95% para las obras en naves industriales que lleven años en desuso y para la construcción sobre parcelas de la ZALIA, el polígono de Lloreda y el Parque Científico y de entre el 10% y el 60% para las que conlleven el incremento de plantilla de las empresas que las promuevan. La formación naranja rechaza además la nueva tasa para las empresas energéticas por aprovechamiento del dominio público y pide que la que se aplica a los cajeros automáticos, que Foro plantea elevar de 125 a 375 euros, sea de 175 euros.

En Cultura, el PSOE pide que por bodas y banquetes en instalaciones como el Tendayu se paguen 2.757 euros (el gobierno propone cobrar 800) y por reportajes fotográficos 176 euros (ahora son 51). En cuanto a las instalaciones deportivas, el PSOE pide que la subida sea del 4,7% y no del 5%, Ciudadanos del 2% y Xixón Sí Puede reclama su congelación general.