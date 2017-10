«Votaré a la persona cuyo proyecto coincida más con mi manera de ver el partido» El portavoz del grupo municipal socialista, José María Pérez, en Campo Valdés. / PALOMA UCHA José María Pérez, portavoz del grupo municipal socialista y presidente de la gestora local del partido: «Hicimos una propuesta sobre el IBI diferenciado sin tener la información necesaria porque el gobierno no nos la había facilitado» PALOMA LAMADRID GIJÓN. Domingo, 8 octubre 2017, 01:53

José María Pérez (Luarca, 1972) tiene entre manos asuntos de gran enjundia en su doble condición de portavoz del grupo municipal socialista y presidente de la gestora del partido en Gijón, como el desarrollo del plan de vías y la aprobación de las ordenanzas fiscales, además de celebración de la asamblea local donde se elegirá al nuevo secretario general.

-Dulce Gallego, entre otros candidatos, opta a ocupar la secretaría general del PSOE local. ¿Qué le parece su regreso a la política?

-No voy a hacer especulaciones sobre posibles candidatos. Esta semana se aprobó por parte de la ejecutiva regional un calendario para la celebración de asambleas locales y un procedimiento para eso. El mecanismo es la presentación, no de candidatos a unas primarias, sino de candidaturas a la comisión ejecutiva. Es decir, que habrá equipos que se presentarán a ese proceso. Habrá una persona que ocupará la secretaría general y el resto de miembros tendrán determinadas responsabilidades.

-¿Tiene alguna inclinación hacia alguno de los candidatos que se barajan?

-No voy a entrar en valoraciones sobre posibles nombres. Creo que en el PSOE hay distintas personas que tienen condiciones y cualidades para afrontar esa tarea. Votaré a aquella persona que considere que tiene un proyecto que coincide más con la manera que tengo de ver el partido, como supongo que hará el resto de los militantes. Pero, en este momento, cuando no hay ni proceso iniciado, hablar de candidatos es hacer quinielas. Y a mí no me gustan ni las quinielas ni la Primitiva.

-¿Usted se va a presentar?

-Como he dicho, no voy a hacer ningún tipo de especulación ni voy a contribuir a las quinielas.

-¿Cuál es su proyecto en el partido tras la derrota ante Adrián Barbón?

-Nunca me planteé mi presencia y actividad en el partido desde el punto de vista de un proyecto personal y no lo voy a hacer ahora. A mí lo que me preocupa es lo que está pasando en esta ciudad, aunque también, evidentemente, lo que pasa en el ámbito nacional y regional. Hablo de lo que pasa en Gijón porque oigo a una parte de la izquierda lamentarse de la imposibilidad de los acuerdos, pero veo a esos partidos muy cómodos pactando con la derecha, como fruto de una estrategia que está concebida desde el principio. En la que inicialmente estaba Xixón Sí Puede y a la que se ha sumado IU por los acuerdos que tienen a nivel nacional. A mí me gustaría que eso cambiara.

-¿El Ayuntamiento necesita aumentar los ingresos?

-No lo sabemos. Pedimos un escenario financiero, pedimos información sobre las previsiones que tiene el Ayuntamiento para el próximo año y seguimos esperando por ello. Nos llama la atención que IU y Xixón Sí Puede hablen abiertamente de esto, pero cuando nosotros hacemos la petición ellos no se suman y no reclaman que se haga una propuesta de revisión acorde con esas supuestas necesidades.

-En el caso del IBI diferenciado, ¿no contempló el PSOE la posibilidad de pactar el tipo impositivo con Xixón Sí Puede e IU?

-Nosotros hicimos una propuesta sin tener la información porque el gobierno no nos la había facilitado. Y nos encontramos en la comisión de Hacienda con la imposibilidad de hacer cambios en las propuestas hechas por cada uno de los grupos. Al PSOE no se le admitieron enmiendas al debate porque donde decía bonificación señalaba el gobierno que tenía que aparecer la palabra reducción. Ahora bien, quien tiene responsabilidad en cuanto a la propuesta de revisión fiscal, a la información sobre las necesidades financieras y a propiciar un acuerdo es el gobierno. Y no conozco que esto lo haya hecho. De hecho, nos dijeron que no iban a plantear esa previsión económica hasta el momento de elaborar el presupuesto. Y por eso lo decimos: quien negocia el presupuesto de gastos tiene que comprometerse y negociar el de ingresos, que es lo que hicieron Xixón Sí Puede e IU.

-¿Qué pasará en el Pleno con las ordenanzas fiscales?

-El grupo socialista va a mantener su postura porque entendemos que no podemos ir a una aprobación de unas ordenanzas fiscales en las que carezcamos de información básica sobre si ese escenario es suficiente para atender los servicios de la ciudad. Y el gobierno no ha querido facilitar esa información. Otros hablan mucho de ello, pero tampoco parece que hayan querido negociar o que tengan acuerdos con el gobierno para cerrar el tema.

-El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acaba de anunciar la licitación del proyecto constructivo de la estación intermodal. ¿Considera viable que las obras del plan de vías comiencen en 2020?

-Es curioso porque habla de la licitación de un proyecto constructivo cuando no existe un planeamiento urbanístico en torno al cual encajarlo. Habla de eso sin que esté redactado y cerrado un acuerdo con las otras dos administraciones y sin presupuesto porque el ministro lo que está comprometiendo es un proyecto a partir de 2020. Es decir, otra carta a los Reyes Magos para el programa electoral de las próximas elecciones generales. Respecto a los plazos de ejecución, son casi el doble de los que había comentado Ana Pastor para el mismo proyecto. ¿Por qué se duplican? No lo sabemos, porque seguimos sin ningún estudio técnico que analice con más profundidad las consecuencias de los cambios que están planteando para el proyecto ferroviario.

-¿Qué cambios solicita el PSOE en el convenio de Gijón al Norte?

-Las medidas que planteamos en el consejo de Gijón al Norte son analizar el soterramiento hacia el oeste e incluir en ese análisis la posibilidad de que una parte de esas obras se empiece a desarrollar junto a la primera fase, que tiene que ver con la estación intermodal. Pero luego hay un asunto que para nosotros es esencial y del que el ministro está tratando de escaquearse: garantizar que se hacen las obras en el túnel en paralelo a la construcción de la estación. Para que vaya equipándose y construyéndose las estaciones previstas a lo largo de la ciudad, de modo que el día que esté operativa la estación de cercanías el túnel pueda empezar a funcionar. Ahora el ministro dice que no, que una cosa primero y otra después y eso supone más retrasos y menos compromiso inversor.

-IU anima al PSOE y Xixón Sí Puede a consensuar una iniciativa para que el Ayuntamiento impida los espectáculos taurinos. ¿Qué opina?

-IU tiene representantes en el Parlamento nacional y creo que las medidas que quiera adoptar para prohibir esta práctica tiene que aplicarlas allí, que es donde existe la competencia para modificar la legislación en lo que tiene que ver con la fiesta de los toros. Aquí hay una plaza de toros en concesión hasta 2019. Y sabemos que hay una petición para que haya un proceso donde los ciudadanos decidan si quieren que, en el futuro, haya toros o no. En nuestro programa electoral no incluimos ninguna referencia a los toros y no vamos a actuar en contra de lo que planteamos en él.