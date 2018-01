GIJÓN JUVENTUD Vuelve el programa de formación para jóvenes "¡Lo que me faltaba!" En el año 2017 comenzó este programa de formación, organizado por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Para 2018 se vuelve a ofertar el programa, en esta ocasión con 9 cursos que seguro te van a interesar Viernes, 26 enero 2018, 13:04

En el año 2017 comenzó este programa de formación, organizado por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Para 2018 se vuelve a ofertar el programa, en esta ocasión con 9 cursos que seguro te van a interesar.

Talleres en 2018

•Febrero. Viernes 23, de 16:00 a 20:00 h. y sábado 24, de 10:00 a 14:00 h. Sexualidad, convivencia y redes sociales. Impartido por el Servicio de Orientación e Información Sexual de Gijón/Xixón (SOISEX).

•Marzo. Viernes 23, de 16:00 a 20:00 h. y sábado 24, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Des (-conectadxs). La palabra como lugar de encuentro. Impartido por Ana Cadrecha y Freddy Gonçalves (El Bosque de la Maga Colibrí).

•Abril. Sábado 7, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Diseño y realización de actividades de tiempo libre en inglés.

Impartido por Language Kingdom.

•Mayo. Viernes 25, de 16:00 a 20:00 h. y sábado 26, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Fundamentos y aplicaciones teóricas y prácticas de los juegos al trabajo en tiempo libre. Impartido por Pepe Pedraz.

•Mayo. Martes 29, miércoles 30 y jueves 31, de 17:00 a 20:00 h. Fotografía aplicada al trabajo con infancia, adolescencia y juventud con diversidad funcional. Impartido por Fernándo González y Carolina González Melgar.

•Junio. Viernes 15, de 16:00 a 20:00 h. y sábado 16 de junio, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Comunicación de guerrilla. Impartido por Homo Velamine (Luis López Ramírez y Raúl San Mateo Martínez).

•Septiembre. Martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de septiembre, de 17:00 a 20:00 h. Recursos motivadores TIC para apoyo escolar en Educación Primaria. Impartido por Soraya Calvo González.

•Octubre. Viernes 26, de 16:00 a 20:00 h. y sábado 27 de octubre, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Herramientas audiovisuales y TIC para el trabajo con jóvenes. Impartido por Juan Maravall Yaguez

•Noviembre. Viernes 26, de 16:00 a 20:00 h. y sábado 27 de octubre, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. De la información a la acción. Herramientas para la promoción de la salud en el trabajo con jóvenes. Impartido por Oscar Súarez y Rocío Allande.

¿A quién se dirigen estos cursos?

Se dirigen preferentemente a jóvenes hasta 35 años y profesionales de diferentes perfiles (educación en el tiempo libre, animación sociocultural, educación social,educación infantil) que trabajen o tengan pensado trabajar con adolescentes y/o jóvenes.

Podrán apuntarse también personas mayores de 36 años, en las plazas reservadas en cada curso, pero en todo caso, las inscripciones de mayores de 36 estarán condicionadas a que se justifique el interés por participar en el curso debido a estar desarrollando un trabajo con jóvenes o formación en campos relacionados.

Las plazas son limitadas, ofreciéndose como norma general 15 plazas por curso, que en algún caso se podrán ampliar, en función de las características de los cursos y la disponibilidad de espacio en cada caso.

¿Cuánto cuesta apuntarse?

¡Nada! Todos los cursos son gratuitos porque se busca que cualquier persona joven pueda acceder a la formación. Pero eso no supone que organizar estos talleres no tenga un coste. Por ello, si te apuntas, se te pide el compromiso de asistir a la totalidad del curso, y si por algún motivo no puedes asistir, avisar con al menos 72 horas de antelación al inicio del curso, para poder dejar la plaza a otras personas y que se las pueda avisar con tiempo suficiente.

Aquellas personas que no asistan a la totalidad del curso, falten sin avisar, o avisen con menos antelación de las 72 horas fijadas sin causa que lo justifique, no serán admitidas a otro curso del programa "¡Lo que me faltaba!" en 2018.

Inscripción

La inscripción estará abierta por norma general desde un mes antes del inicio del curso, a partir de las 09:00 h.,y se puede realizar a través de la plataforma municipal de inscripción a actividades, con tu DNI o tarjeta ciudadana.

En la información de cada curso puedes ver el día exacto de apertura de la inscripción.

Ya es posible apuntarse al primer taller, Sexualidad, convivencia y redes sociales.