Xixón Sí Puede critica el inminente desahucio de una familia con dos menores y otro en camino Mario Suárez del Fueyo, en un pleno del Ayuntamiento de Gijón. / DAMIÁN ARIENZA Mario Suárez denuncia el mutismo del Ayuntamiento y del Principado y recuerdo que la familia llegó a esta situación después de que se le denegase una ayuda al alquiler EUROPA PRESS Gijón Miércoles, 10 enero 2018, 17:32

El portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón, Mario Suárez, ha alertado sobre la situación de una familia gijonesa, con dos menores y uno más en camino, que se enfrenta a una orden de desahucio, a ejecutar el próximo día 16.

Suárez, a través de una nota de prensa, ha lamentado que, mientras esto pasa, las administraciones municipal y autonómica permanecen "en el mutismo", a pesar de ser un caso que ha pasado por las ventanillas oficiales.

De hecho, según ha podido saber Xixón Sí Puede (XsP), esta familia llegó a esta situación tras que se le denegara una ayuda al alquiler porque se detectaba una situación de hacinamiento en la vivienda que ocupaban.

En la normativa, a este respecto, se indica que en las viviendas que opten a las ayudas las habitaciones deben estar ocupadas por un máximo de dos personas, "salvo situaciones excepcionales a valorar por la Comisión".

"Precisamente estas excepciones se contemplan, entre otras casuísticas, cuando hay menores, y es preciso tener en cuenta que la precaria situación económica imposibilita a muchas familias cambiar de vivienda", ha incidido el edil. "Estamos claramente a favor de que no haya hacinamiento, pero no castigando a quienes no pudieron optar a otra vivienda", ha advertido.

En este sentido, para XsP es "prioritaria" la protección de la infancia" y actuar "con premura" en situaciones como la que se le ha planteado a esta familia. Unido a ello, ha recordado que el Principado viene denegando viviendas de emergencias a los desahucios por alquiler, un hecho que se niega desde la administración autonómica pero que tanto XsP como la PAH (Plataforma de Afectados por los Desahucios y las Hipotecas) han constatado a raíz de los casos que les llegan.

Desde XsP, por este motivo, se ha insistido en la necesidad de intensificar el trabajo preventivo desde los Servicios Sociales y Vivienda para no llegar a estas situaciones. "Casos como este no pueden seguir pasando: exigimos una respuesta inmediata para esta familia y pediremos a Emvisa que todo caso con fecha de lanzamiento de desahucio sea comunicado a los grupos municipales", ha apuntado el portavoz municipal.