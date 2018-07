Xixón Sí Puede pide rescindir el contrato con el empresario ligado a la trama corrupta de Oviedo La edil Nuria Rodríguez, flanqueada por las auxiliares Pilar Nava y Josephine Mampembe. / PALMIRA ESCOBAR «La ayuda a domicilio no puede estar en manos de un grupo que en cualquier momento puede quebrar o ser intervenido», afirma tras entrar en prisión Ulibarri MARCOS MORO GIJÓN. Viernes, 6 julio 2018, 03:59

El grupo municipal de Xixón Sí Puede reclamó ayer al gobierno local la rescisión del contrato del servicio de ayuda a domicilio (SAD) con Aralia Servicios Sanitarios por «prevención y responsabilidad». Aralia forma parte del conglomerado de empresas asociadas al empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri, con un frente judicial abierto en el caso Gürtel y que ayer mismo ingresó en prisión por presuntos amaños en contratos públicos de la operación 'Enredadera'. Concretamente, por amaños para la implantación de servicios relacionados con la regulación y control del tráfico en diferentes puntos de España.

La concejala de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez defendió que «un servicio esencial con 200 trabajadoras y 100 personas usuarias no se puede dejar en manos de un grupo empresarial que en cualquier momento puede quebrar o ser intervenido». «Sabíamos que esta persona -en referencia a Ulibarri- estaba vinculada con la trama Gürtel y ya nos parecía peligroso poner un servicio esencial en manos de una empresa vinculada a una investigación por cuestiones de corrupción. Ahora mismo, y con una trama judicial más en medio, sería irresponsable mirar hacia otro lado y no tomar medidas con una empresa que posiblemente tenga que hacerse cargo de las posibles multas o fallos judiciales que se produzcan en ambos casos», indicó la edil, que espera que el resto de grupos municipales se sume a esta petición para rescindir con la empresa de Ulibarri.

Para romper los vínculos con Aralia, Xixón Sí Puede entiende que se podría abrir una nueva licitación o bien apostar finalmente por la remunicipalización del servicio. De hecho para Xixón Sí Puede lo que puede llegar a suceder si la empresa es intervenida o el grupo al que pertenece se desmantela por la operación 'Enredadera' les da la razón en su defensa de una gestión directa por el Ayuntamiento de este servicio. «Es mucho más económico, eficaz y sostenible».

Pilar Nava, trabajadora del servicio y representante de la plataforma de auxiliares en defensa de la remunicipalización del servicio, expresó el rechazo de su colectivo a la adjudicación del mismo a una empresa investigada por corrupción. «Exigimos que el contrato sea retirado inmediatamente, ya que esta contratación no garantiza unos servicios de calidad a los usuarios y a las trabajadoras y, a la vez, nos reafirma en nuestra convicción de que el SAD tiene que ser municipal». Para ello emplazan a que se cumpla el acuerdo plenario de octubre de 2016 para la remunicipalización de este servicio. Igualmente, las trabajadoras demandan al Ayuntamiento y los grupos municipales que se pronuncien y apoyen la rescisión del contrato «porque de lo contrario dejarían claro que se desentienden de la protección de las personas usuarias y de las trabajadoras».

Desde el pasado domingo

Según explicaron, desde que la empresa asumiera la ejecución del contrato el pasado 1 de julio, algunas de las trabajadoras no han podido todavía firmar la subrogación de su contrato, por lo que «permanecen en el limbo y en situación irregular». «Hay suficientes indicadores para que se tomen medidas responsables y eficaces para evitar que la cosa vaya a más», advirtió Rodríguez. Para esta rescisión, la edil de Xixón Sí Puede considera que hay elementos y fórmulas legales para llevarla a cabo, empezando por el incumplimiento de las cláusulas del contrato. «Si el servicio no se presta de manera adecuada el gobierno local puede rescindir el contrato y ya es cierto que no se está prestando manera adecuada desde el momento en que hay trabajadoras que no han podido firmar su nuevo contrato y la empresa no ha asumido su compromiso de subrogación», remarcó Rodríguez.

A la vez, según sostiene la edil, la rescisión del contrato tampoco tendría que suponer un parón en el servicio, ya que, en ese supuesto, se deberían tomar las medidas precisas para evitar que hubiera un vacío.

Desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se sostiene que no se prevé abrir ninguna vía legal para rescindir este contrato, porque ello acarrearía efectos indemnizatorios.