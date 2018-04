Xixón Sí Puede urge iniciar las obras de ampliación de la pasarela de Lloreda Una furgoneta accede a la pasarela de Lloreda. / AURELIO FLÓREZ Su anchura apenas alcanza los dos metros, lo que impide que puedan cruzarse ni siquiera un vehículo y un peatón I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 27 abril 2018, 03:23

«Yo aún no sé cómo no ha ocurrido ninguna desgracia», dice la presidenta de la asociación de vecinos Evaristo Valle de Tremañes, Carmen Fernández. Se refiere a la pasarela que une, sobre la 'Y', el camín de Llorea a Porceyo con la carretera de Sotiello. Forma parte del trazado del sendero de gran recorrido Vía de la Plata. Cada día la atraviesan en coche y a pie decenas de vecinos, pero su anchura supera escasamente los dos metros. Si pasa un vehículo, no cabe el peatón. Y los de mayor envergadura tienen que recoger los espejos retrovisores para evitar dañarlos. También es frecuente el paso de ganado, sin más protección que una valla de un metro. «Si un día una vaca se enrabieta y salta, ni me quiero imaginar lo que se puede montar abajo en la autopista», añade la representante vecinal.

José Luis Fernández Bernardo, 'Aguirre', de la Asociación de Vecinos de Bareza-Lloreda, añade que la pasarela juega un importante papel en la conexión de las parroquias del oeste del concejo con las del sur, «evitando un rodeo de más de cuatro kilómetros». Por eso los vecinos llevan años reclamando su ampliación. A través de los presupuestos participativos consiguieron que la obra encontrara hueco entre las inversiones para 2017, pero a día de hoy los trabajos aún no han comenzado. Xixón Sí Puede visitó ayer la pasarela y urgió al gobierno a iniciar su ampliación.