Xixón Sí Puede, abierto a revisar en su asamblea las condiciones al presupuesto

El portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, señaló ayer que «en el caso de que el equipo de gobierno presente un nuevo proyecto de presupuestos realizaremos una asamblea para analizarlos y determinar los elementos que serían esenciales para nosotros». Las palabras del concejal llegan después de que el Pleno, con el apoyo de PSOE, Xixón Sí Puede, PP e IU, instara a Foro a elaborar unas cuentas para 2018 y llevarlas a votación en la sesión de febrero.

El miércoles, durante el debate de ese punto, Suárez del Fueyo aseguró que su grupo «no está en el 'no' por el 'no'» y recordó que igual que para los presupuestos de 2017 se había establecido como condición la puesta en marcha de la renta social municipal, para los de este año la exigencia era municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. Tras la negativa del equipo de gobierno a asumir ese cambio, la asamblea de Xixón Sí Puede se posicionó en contra de un acuerdo presupuestario. Suárez del Fueyo, no obstante, señaló que al no haber existido en ningún momento un proyecto concreto de presupuestos, más allá de un borrador presentado en noviembre, «no pudimos convocar a nuestros inscritos a una segunda asamblea». Añadió que su grupo «está dispuesto a negociar», por lo que pidió a Foro «que presente un presupuesto y ya decidiremos si hay posibilidades de hacerlo o no».

Desde el grupo socialista, su portavoz municipal, José María Pérez, señaló que «el equipo de gobierno tiene que sentarse a negociar, siendo consciente de que carece de una mayoría suficiente para imponer su posición y que debe tener la flexibilidad necesaria para recoger las inquietudes y preocupaciones de otros grupos municipales». Consideró que Foro «tendría que ser el primer interesado en poner sobre el papel, en un proyecto de presupuestos, cuáles son sus prioridades para la ciudad» y criticó que en el borrador que se presentó a la oposición en noviembre «no aparecían proyectos que luego anuncian a bombo y platillo». Puso como ejemplo que en ese documento no había fondos suficientes para atender los compromisos adquiridos con los vecinos de Monteana para la rehabilitación de su barrio ni partidas para cumplir con las inversiones que llevará asociadas la nueva ordenanza de accesibilidad.

Pérez remarcó que el equipo de gobierno «es quien debe decidir cómo negocia y con quién» e hizo referencia a las palabras en el Pleno de la concejala de Hacienda, Ana Braña, en las que aseguraba que solo presentaría un proyecto presupuestario si tenía apoyos suficientes, al tiempo que ponía en contraste los «órdagos» planteados durante la negociación por PSOE y Xixón Sí Puede con «las propuestas más realistas» presentadas por PP, IU y Ciudadanos. Señaló que «con ese planteamiento no se entiende que digan que no tienen un número suficiente para aprobar las cuentas, cuando todos esos grupos juntos con Foro suman catorce concejales, que es mayoría absoluta».

«Mecanismo remedio»

También se refirió ayer a la ausencia de presupuestos en Gijón la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, quien reiteró que Carmen Moriyón, aún tiene en su mano el «mecanismo remedio» de la cuestión de confianza, «que existe porque lo pidieron todos los alcaldes de España, que no podían ver cómo sus ayuntamientos quedaban paralizados por la falta de presupuestos cuando las mayorías no se acompasaban al gobierno de cada localidad». Consideró que «de vez en cuando hay que arriesgar, y por una ciudad siempre vale la pena asumir un riesgo como la cuestión de confianza».

Pese al acuerdo plenario, el equipo de gobierno municipal asegura que su postura sigue siendo «la misma» que manifestó la concejala Ana Braña en la sesión del miércoles. Por ello, seguirán trabajando en la elaboración de las primeras modificaciones presupuestarias de la prórroga, que quieren votar en febrero.