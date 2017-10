Yelmo invertirá tres millones para remodelar en 2018 sus cines en Gijón Fachada exterior del complejo Ocimax de La Calzada, propiedad de Yelmo, que será limpiada y su cartelería reordenada. / DAMIÁN ARIENZA El proyecto incluye la renovación de las salas y la reordenación de la galería comercial para implantar nuevos espacios gastronómicos y de ocio MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 8 octubre 2017, 06:44

La compañía Yelmo afrontará el próximo año una remodelación integral del complejo Ocimax de La Calzada, donde se encuentran los únicos multicines que conserva la ciudad tras el cierre de los Cines Centro en el verano de 2015. La reforma de las instalaciones, que no han experimentado apenas cambios desde su inauguración en diciembre de 1999, será tanto interior como exterior. El proyecto, que aún no está completamente cerrado, traerá consigo una completa reordenación de la galería comercial en planta baja para implantar nuevas propuestas gastronómicas y de ocio familiar. El objetivo es dotar de mayor dinamismo a un espacio muy desaprovechado en los últimos años y que actualmente muestra a quien acude a ver una película más locales vacíos que en uso.

El planteamiento de Yelmo para acabar con esta especie de imagen de pasillo desangelado que conduce a las taquillas de los cines es traer a nuevos operadores y crear una nueva gran zona central de restauración, que obligará reubicar las renovadas taquillas de los cines en una posición más retrasada. Será una zona que agrega e implementa la experiencia gastronómica y de ocio. Esta reorganización y ampliación de la oferta gastronómica -actualmente reducida prácticamente a Mc Donald's y Pizza Hut- abrirá una plaza central que permitirá retener al visitante en una zona de estancia que actualmente no existe. También están previstos cambios en las zonas comunes, en los ascensores e incluso en las escaleras mecánicas de acceso a la planta superior de los cines para evitar las colas que se producen en algunas sesiones ante las taquillas.

Más noticias El juez tendrá la última palabra sobre la oferta para comprar los Centro

Últimos adelantos

En lo que se refiere a las salas de cine, éstas serán renovadas para incorporar los últimos adelantos tecnológicos de los que disfrutan en otros cines propiedad de Yelmo de más reciente creación. Se proyecta asimismo una reforma y adecuación de las dos plantas de sótano que el complejo tiene para aparcamiento gratuito y que en este momento tienen poco uso, ya que la mayoría de los usuarios de los multicines estacionan en las plazas del aparcamiento del Carrefour.

La remodelación supondrá una inversión de alrededor de tres millones de euros y la creación de decenas de puestos de trabajo para la gestión de los nuevos restaurantes y espacios proyectados.

La idea que tienen los responsables de Yelmo es la de acometer las obras por fases para evitar el cierre de las instalaciones. Aunque el inicio de los trabajos dependerá de la diligencia del Ayuntamiento en la concesión de los permisos pertinentes, fuentes de la compañía de exhibición cinematográfica señalaron que los plazos más realistas apuntan a que no se podrá iniciar la intervención antes del próximo verano. En cualquier caso, dentro de la primera quincena de este mes está prevista una reunión técnica en el Ayuntamiento para la presentación del proyecto básico por parte de Yelmo.

El desarrollo conceptual de la remodelación del complejo de La Calzada ha sido realizado por el estudio de Madrid del grupo internacional Chapman Taylor. El proyecto de ejecución de las obras y montaje de todo lo que tiene que ver con la reforma interior de las salas de cine ha sido encargado por Yelmo a la ingeniería ASJ.

La fachada exterior del complejo Ocimax también experimentará un lavado de cara. Se limpiará para combatir los efectos de la corrosión y se reordenará toda la cartelería. También está prevista una mejora de las entradas y accesos.

Liderazgo en Asturias

Los cines de La Calzada, que tienen a disposición de sus clientes trece pantallas, son en este momento líderes en Asturias en cifras anuales de espectadores, según Rentrak España, empresa dedicada a la medición de audiencias del sector. Las salas gijonesas han conseguido arrebatar ese primer puesto en los últimos años a los multicines de Parque Principado, explotados por Cinesa, a día de hoy el principal competidor de Yelmo en la región.

El equipamiento de ocio de La Calzada tiene su techo de público en 700.000 personas, aunque en los últimos años redujo su clientela por debajo de los 400.000 espectadores. Dentro de las ideas a las que están dando vueltas los propietarios de los cines de La Calzada está la reconversión de algunas de las salas en junior. Un nuevo concepto implantado por la cadena en otras ciudades españolas que conjuga la proyección de películas con las ludotecas infantiles.

En otros centros comerciales reformados recientemente por Yelmo se ha realizado también una importante despliegue tecnológico. Es el caso del complejo Itaora, en Huarte (Navarra), donde se van a instalar grandes pantallas led inteligentes que permiten enviar sonido de modo inalámbrico al móvil del cliente que lo solicite. También incorporarán una zona de carga libre por contacto de dispositivos móviles, tabletas a disposición del público y wifi de alta velocidad.

Yelmo es propiedad desde el verano de 2015 del grupo mexicano Cinépolis, uno de los líderes mundiales de la industria de entretenimiento. Como cadena de exhibición cinematográfica es la segunda más grande de España. Recientemente ha adquirido el histórico Cine Palafox en Madrid donde también va a desarrollar un proyecto importante.

El cine lleva en retroceso de público en Gijón desde 2004, con pequeños repuntes en 2006 y 2009 por circunstancias excepcionales.

KFC mantiene su restaurante

Por otra parte, la multinacional de restauración Kentucky Fried Chicken (KFC) mantiene su proyecto para abrir en La Calzada una instalación similar a la que está poniendo en marcha actualmente en el Centro Comercial Azabache, en Lugones. Un restaurante que está diseñado para dar servicio a los conductores que hacen sus pedidos desde el coche y recibe el nombre de KFC Auto.

La ubicación que se baraja estaría justo delante del hipermercado de Carrefour y las obras probablemente obligarían a algún tipo de reorganización de las plazas de aparcamiento afectadas. Con todo, desde la empresa se asegura que aún no hay fecha definida de apertura. Si Yelmo lleva a cabo el próximo año esta anunciada remodelación de sus cines, al centro comercial de referencia de la zona oeste no le va a quedar más remedio que modernizarse y efectuar inversiones para no quedarse a la zaga.

En los últimos años han proliferado en Gijón los negocios de las grandes cadenas de comida rápida. Mc Donald's dejó Corrida y se mudó a la parcela donde durante décadas estuvo la discoteca Oasis. Esta cadena de hamburgueserías y su principal competidora, Burger King, tienen dos negocios idénticos, con servicio para coches, junto a la gasolinera de Foro.