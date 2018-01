La Empresa de Tráfico de Gijón gestionará la ORA diez años más a cambio de invertir 2,25 millones Una ciudadana observa un parquímetro de la ORA en la calle Aguado, en el barrio de La Arena. / AURELIO FLÓREZ La parte privada, Eysa, se compromete a renovar los parquímetros e instalar mejoras tecnológicas para equiparar a Gijón con las ciudades más punteras MARCOS MORO Gijón Jueves, 25 enero 2018, 02:41

La Empresa Mixta de Tráfico prorrogará por un periodo de diez años la vigencia de su contrato con el Ayuntamiento de Gijón para la gestión de la zona ORA de la ciudad. La renovación del contrato, que la junta de gobierno municipal podría hacer efectiva en las próximas semanas, conlleva un compromiso de inversión adicional de 2,25 millones de euros por parte de Estacionamientos y Servicios Sociedad Anónima (Eysa), la parte privada que controla el 60% de la sociedad.

Según ha podido saber EL COMERCIO, Eysa plantea invertir en un solo año esa cuantía de 2,25 millones para actualizar toda la infraestructura de la ORA en la ciudad: parquímetros, terminales de los controladores, sistema informático de gestión... La empresa pidió la ampliación en diez años del vínculo contractual, que se extinguía en 2021, precisamente para poder amortizar esa renovación completa del aparataje e implantar nuevo software de última generación que va mucho más allá del pago a través del móvil. De esta forma tras la firma de la renovación el periodo concesional se prolongará hasta 2031.

Con todas estas mejoras se pretende equiparar tecnológicamente a Gijón con ciudades punteras en la gestión del estacionamiento regulado, control como Madrid, Bilbao, San Sebastián, Burgos, Cartagena, Irún, Lérida, Logroño, Murcia, Oviedo y Salamanca. En todas esas urbes la parte privada de la Empresa Mixta de Tráfico aplica los últimos adelantos tecnológicos en esta materia.

Debido a la notable obsolescencia tecnológica de los equipos de la ORA de Gijón en este momento no es posible establecer distintas categorías de plazas en la zona azul (residentes, rotación pura, rotación más residentes...) Tampoco se puede obtener información, por ejemplo, sobre la posibilidad de encontrar plaza de aparcamiento en una zona u otra. Asimismo, no es posible a día de hoy establecer bonificaciones para vehículos no contaminantes según la matrícula del vehículo con arreglo a la conexión con la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Todo eso cambiará con las mejoras tecnológicas que se implementarán.

En esta prórroga del contrato también irá recogida la red de aparcamientos disuasorios gestionada actualmente por personal de la Empresa Mixta de Tráfico. El del solar de Peritos y el nuevo que se proyecta para el Albergue Covadonga con 200 plazas.

Según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes, Esteban Aparicio, el expediente sobre esta ampliación de contrato ya ha pasado por Personal del Ayuntamiento y ahora se encuentra en Contratación. De ahí debe volver a Intervención antes de llegar a la junta de gobierno para que le dé luz verde definitiva. En cualquier caso, el gerente de la sociedad, José Adolfo Gutiérrez, ya ha trasladado a los sindicatos su convencimiento de que la firma en los términos negociados con el Ayuntamiento está muy próxima.

En abril de 1996, el Pleno aprobó que la regulación de estacionamientos en la vía pública y el servicio de grúa municipal se gestionaran de forma indirecta mediante la constitución de una empresa mixta, para la que se seleccionó como socio a Estacionamientos y Servicios Sociedad Anónima (Eysa), filial del grupo FCC con adjudicaciones para el control de la ORA en decenas de ciudades españolas.

El Ayuntamiento suscribió el 40% de la nueva empresa y Eysa el 60%. El contrato para la gestión de la zona azul se firmó ese mismo año por un plazo inicial de una década, con opción a sucesivas prórrogas hasta un máximo de 50 años. En 2011, FCC vendió Eysa a dos fondos de inversión, Dinamia y Nmás1, ambas de una misma firma financiera que ahora opera bajo la marca de Alantra. En 2015 volvió a cambiar de manos tras ser adquirida por Portobello Capital. Si hay beneficio económico en la Empresa Mixta de Tráfico, el 40% le corresponde al Ayuntamiento y el 60% a la empresa Eysa. Según Esteban Aparicio, en los tres últimos años esta sociedad de naturaleza público-privada obtuvo ganancias de forma consecutiva.

El problema para generar ingresos de esta empresa participada por el Consistorio está ahí. En la última década, el crecimiento urbanístico de la ciudad y el avance de las peatonalizaciones y semipeatonalizaciones sobre todo en el centro han reducido ostensiblemente la dotación de plazas de estacionamiento regulado, pasando de las 7.300 plazas iniciales a las 4.800 actuales. Una reducción de la oferta -próxima la 35% en las plazas adscritas al sistema ORA- que, desde la óptica de Eysa, pone en cuestión incluso la viabilidad económica de la concesión.

Redistribución en junio

Para tratar de paliar esta situación, el pasado 26 de junio entró en vigor una nueva distribución de las zonas de la ORA de Gijón. A partir de esa fecha, las 13 zonas limitadas para este tipo de estacionamiento pasaron a ser 12 al fusionarse las zonas 1 ,2 y 3 para crear unas nuevas zonas 1 y 3. Todo ello con el fin de buscar un mayor equilibrio entre el número de plazas de aparcamiento de zona azul disponibles y el número de tarjetas de residentes emitidas.