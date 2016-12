El duro mensaje de una presentadora contra la comunidad internacional por el «holocausto» en Siria

«Ahora mismo en Alepo se está produciendo un genocidio. ¿Sabéis qué? Dejadme ser más precisa. Es un holocausto. Sí, un holocausto». El mensaje en directo de Lucy Aharish, la conocida presentadora del informativo del Canal 2 de Israel se ha convertido en viral por la dureza de su llamamiento a la comunidad internacional por los últimos acontecimientos en Siria.

En una intervención de algo más de dos minutos, la mujer muestra su indignación ante el inmovilismo, no solo de las grandes potencias mundiales, sino también de la sociedad. «En un mundo donde se puede ver y escuchar a las víctimas y sus historias de terror en tiempo real, en este mundo, estamos parados sin hacer nada mientras niños son asesinados cada hora».

Aharish, periodista árabe radicada en Israel, pronunció su mensaje en inglés para asegurarse de que traspasase fronteras. «Soy árabe, soy musulmana, soy ciudadana del Estado de Israel, pero también soy ciudadana del mundo y estoy avergonzada. Me avergüenza como ser humano que elijamos líderes que son incapaces de articular sus condenas y ser poderosos en sus acciones. Me da vergüenza que el mundo árabe esté siendo tomado como rehén, por terroristas y asesinos y que no estemos haciendo nada. Me avergüenza que la paz de la humanidad sea irrelevante una vez más».