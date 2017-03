Aznar: «En España no ha habido recortes»

El expresidente del Gobierno español José María Aznar advirtió de que intentar resolver la crisis "existencial" a la que se enfrenta la Unión Europea (UE) apostando por una mayor integración podría hacer "explotar" el proyecto comunitario. "La respuesta basada en más integración, más cesiones de soberanía, ¡no! La gente nos dice que no quieren esta Europa, no se le puede dar más, ¡sería completamente absurdo!", dijo en una entrevista concedida al diario francés 'Le Figaro'.

El exmandatario español consideró necesario que la UE se concentre en las labores que pueden compartirse, "a varias velocidades si así se desea", y que el cumplimiento del resto quede en manos de los Estados miembros. "No propongo menos Europa, sino una Europa posible. (...) Por ejemplo, ¿cómo vamos a construir una Europa de la Defensa cuando no somos capaces de destinar el 2 % de nuestros presupuestos a la defensa a través de la OTAN? ¡No tiene sentido!", añadió el actual dirigente de la Fundación Faes.

Para Aznar, dentro del margen que tienen los países comunitarios "se podría terminar la unión bancaria, incentivar el libre comercio, las reformas, una política energética común...". Advirtió además de las consecuencias de una eventual victoria del partido ultraderechista francés Frente Nacional (FN) en las elecciones presidenciales de abril y mayo. "Si gana Le Pen, Francia sale de la Unión europea y es el fin de la Unión Europea. Y si el 'Frexit' se produce, es el fin de la Unión Europea, cuya existencia ya está amenazada por el 'Brexit'», concluyó.

No ha existido austeridad

Aznar recalcó que "el esfuerzo espectacular de los españoles es el que ha permitido recuperar la competitividad y batir récords de exportación". Al no poder devaluar la moneda por estar en la eurozona, para el expresidente "lo único que queda es devaluar los salarios y los precios", aunque, a su juicio, "el Gobierno no asume" haberlo hecho. "El Gobierno sí asume los recortes, pero no ha habido recortes. El gasto público es superior al de 2008", añadió.

El actual dirigente de la Fundación Faes admitió que la situación económica española es "claramente mejor que en 2012, cuando España atravesó la peor crisis de su historia". "Hay cosas que se han hecho bien: la reforma laboral y la reforma del sistema bancario, principalmente. Y luego el país ha ganado competitividad a través de la única vía posible, la de la devaluación salarial", añadió.

El expresidente del ejecutivo español (1996-2004) advirtió además contra los populismos, etiqueta bajo la que incluyó tanto a Podemos como al mandatario estadounidense, Donald Trump: "La imprevisibilidad acentúa las tendencias caóticas del mundo", concluyó.