A Trump se le ha «agotado» la paciencia con Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, advertirá esta semana a su homólogo chino, Xi Jinping, de que "se ha agotado el tiempo" para ser pacientes con Corea del Norte, y que Estados Unidos tiene ahora "todas las opciones sobre la mesa" para presionar a Pyongyang, con o sin el apoyo de Pekín. Así lo aseguró un alto funcionario de la Casa Blanca en una conferencia de prensa sobre la visita de Xi, quien se reunirá este jueves y viernes con Trump en el club privado del mandatario estadounidense, Mar-a-Lago, en West Palm Beach (Florida). "El tiempo se ha agotado, y para nosotros todas las opciones están sobre la mesa", aseguró el funcionario, que pidió el anonimato.

Más información Niños de EEUU demandarán a Trump por deportaciones de padres indocumentados

Trump afirmó este domingo, en una entrevista con el diario The Financial Times, que está "totalmente" dispuesto a actuar unilateralmente frente a las amenazas de Pyongyang, al asegurar que "si China no va a resolver (el problema de) Corea del Norte, nosotros lo haremos".

Se espera, por tanto, que Trump presione a Xi durante su encuentro para que China adopte una posición más dura ante Corea del Norte, algo que Washington considera "urgente". "Nos habría encantado que Corea del Norte se hubiera sumado a la comunidad internacional. Se les ha dado esa oportunidad en distintos diálogos a lo largo de cuatro Administraciones (estadounidenses)", aseguró el funcionario, al subrayar que "se ha agotado el tiempo" para continuar pacientemente con ese tipo de gestiones.

En concreto, Washington espera que Pekín "implemente estrictamente las sanciones y resoluciones de la ONU" contra Corea del Norte, dado que alrededor del "90 por ciento" del comercio exterior de esa nación se produce con China, según la fuente. "A veces escuchamos que puede haber disminuido la influencia política de China sobre Corea del Norte. Pero claramente, su capacidad de presionarles económicamente no ha disminuido", agregó.

El funcionario no quiso precisar qué hará Trump si China no cambia su postura, y se limitó a indicar que el líder estadounidense "enviará una señal clara" a su homólogo sobre el tema. La visita de Xi durará "24 horas" y tendrá una primera parte más informal el jueves por la tarde, cuando mantendrá una cena con Trump y las esposas de ambos, y un componente formal el viernes por la mañana, con varias reuniones y un almuerzo de trabajo.

Se espera que, además de hablar de Corea del Norte, Trump plantee el tema de la falta de equilibrio en la balanza comercial entre Estados Unidos y China. "Queremos reducir las barreras sistémicas de comercio e inversión que ellos han creado y que desequilibran las condiciones de competencia para las empresas estadounidenses", dijo un segundo funcionario de la Casa Blanca, que no quiso aclarar si Trump planteará el tema de la manipulación de divisas por parte de China. Trump ya adelantó, en su entrevista con el Financial Times, que "todavía" no quiere "hablar sobre aranceles", algo que "quizá ocurra la próxima vez" que se encuentre con Xi.

Otro disparo

Corea del Norte disparó el miércoles lo que se sospecha es un misil balístico sobre el mar de Japón, indicó el ministerio de Defensa surcoreano. "Corea del Norte disparó un proyectil no identificado sobre el mar de Japón esta mañana desde Sinpo", puerto del este del país, indicó el ministerio en un comunicado. En febrero, Pyongyang disparó cuatro misiles, tres de los cuales cayeron cerca de Japón, en un ensayo que tenía como objetivo simular un ataque a bases estadounidenses en el archipiélago.

De confirmarse que se trata de un nuevo disparo de misil, la tensa situación en la Península se agravaría alimentando la inquietud sobre las ambiciones militares del régimen aislacionista del Norte. La inquietud es cada vez mayor por el presunto avance de los programas nuclear y balístico de Corea del Norte. Seis paquetes sucesivos de sanciones impuestos por la ONU desde un primer ensayo nuclear norcoreano en 2006 no han logrado disuadir a Pyongyang de seguir adelante con sus programas.

Corea del Norte ya llevó a cabo cinco ensayos nucleares subterráneos, dos de ellos en 2016, e intenta dotarse de misiles intercontinentales capaces de transportar una carga atómica.

A fines de marzo, imágenes satelitales mostraron, según analistas de 38 North, un sitio web de referencia sobre el régimen de Pyongyang, preparativos para un nuevo ensayo nuclear en Corea el Norte. Las imágenes difundidas y analizadas por los expertos de 38 North muestran la presencia de vehículos y equipos (cables de comunicación o bombas de agua) en el sitio nuclear de Punggye-ri, en el norte del país, elementos que concuerdan con la preparación de una prueba nuclear. Militares estadounidenses habían llegado antes a las mismas conclusiones y observaron "actividad" en torno a emplazamientos nucleares en Corea del Norte.

En declaraciones publicadas el domingo, el presidente estadounidense Donald Trump dijo estar dispuesto a "resolver" sólo el problema con Corea del Norte, si China, principal aliado de Pyongyang, no actúa para poner un término a las ambiciones militares norcoreanas. Trump debe reunirse el jueves con el presidente chino Xi Jinping. Corea del Norte estará en la agenda.

El lunes, el ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano consideró como "irresponsables" los tres días de ejercicios militares navales de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón que finalizan el miércoles. Estas "acciones irresponsables" llevan a la península "al borde de la guerra", declaró un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano citado por la agencia oficial KCNA.