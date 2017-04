La impactante imagen del fotógrafo que se convirtió en héroe en Alepo

Una imagen vale más que mil palabras y esta que ya ha dado la vuelta al mundo lo confirma. Después de que un atentado con coche bomba terminara en la jornada de ayer con la vida de más de un centenar de personas en Alepo, el videoreportero sirio Abd Alkader Habak captó una imagen única que ha sido compartida por miles de personas.

Su compañero, fotógrafo, rompe a llorar desconsoladamente, abatido, con las rodillas sobre el suelo y la cámara en la mano, tras tratar de salvar a un niño víctima de la explosión.

Las redes sociales se han hecho eco de este hecho bonito y triste a partes iguales. Estas son algunas de las reacciones:

Images of journalist & photographer colleagues rescuing victims of the terrorist bombing in Rashideen, Aleppo. pic.twitter.com/VihAktgtNt

Devastating photo @AbdHabak - Syrian videographer next to the charred body of a child. 39 children out of 70 killed by suicide bomber #syriapic.twitter.com/u3KTNo6vRl