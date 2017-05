EE UU impone sanciones a ocho magistrados del Tribunal Supremo venezolano

El Departamento del Tesoro de EE UU impuso sanciones económicas al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a siete magistrados de la Sala Constitucional de la corte por "usurpar la autoridad" de la Asamblea Nacional. La nuevas sanciones se producen tras varias semanas de protestas desencadenadas por la orden del TSJ de privar de todas sus funciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al presidente del país, Nicolás Maduro.

"El pueblo venezolano está sufriendo por el colapso económico provocado por la mala gestión y la corrupción de su Gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación al interferir con la autoridad del Legislativo", indicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. "Por medio de estas sanciones, los Estados Unidos apoyan al pueblo venezolano en sus esfuerzos para proteger y promover un gobierno democrático en el país", añadió el Mnuchin, bajo cuyo control se encuentra la Oficina de Control de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que impone las sanciones.

Maikel Moreno se convirtió en el magistrado jefe del Supremo venezolano en febrero de este año. Los otros incluidos en las sanciones, que congela bienes dentro de la jurisdicción estadounidenses y prohíbe transacciones financieras, son los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.

Es inaudito e inadmisible q EEUU imponga sanciones a un Poder Público soberano e independiente violando leyes internacionales y venezolanas — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 19 de mayo de 2017

La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha condenado las sanciones y ha trasladado el apoyo de Maduro a los jueces afectados. Rodríguez ha calificado de "inaudito e inadmisible" que Washington imponga sanciones "a un poder público soberano e independiente" y ha acusado al país de violar así las leyes internacionales y venezolanas. Por su parte, ha asegurado que el presidente del país, "en su condición de jefe de Estado", ha ratificado "su respaldo a los magistrados víctimas del poder imperial estadounidense". "La autoría y dirección de Estados Unidos en la desestabilización de Venezuela, su Estado de derecho y contra la paz han quedado en evidencia otra vez", ha criticado la ministra.

Esta es la segunda ronda de sanciones contra altos mandos del chavismo durante la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque en esta ocasión la razón no es el narcotráfico, como ocurrió en la primera. La primera ronda fue el pasado febrero y supuso la imposición de sanciones al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y a otros altos funcionarios del chavismo.

Distintas imágenes de la última protesta de la oposición. / Agencias

45 muertos

Las manifestaciones y disturbios han causado, hasta el momento, en Venezuela 45 muertos, mientras que la intención de Maduro de reformar la Constitución, vista por la oposición como un intento de consolidarse en el poder sin convocar elecciones, ha recrudecido las protestas. La Fiscalía de Venezuela ha confirmado este jueves la muerte de un joven de 25 años, identificado como Paúl Moreno, que habría sido arrollado por una camioneta en la ciudad de Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia, en el marco de las protestas. Tras ser arrollado, el joven fue trasladado al hospital Doctor Adolfo Pons, donde se declaró su muerte a los pocos minutos de llegar, a causa de un traumatismo craneoencefálico.

A este respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que desde la perspectiva humanitaria, la situación en el país caribeño es algo que no se ha visto "en mucho tiempo". "Una Venezuela estable y pacífica está en el mejor interés de todo el hemisferio, y Estados Unidos apoya a todo el pueblo de nuestro gran hemisferio que anhela ser libre", ha señalado. En este contexto, el jefe de la Casa Blanca se ha comprometido a trabajar con todos los países de la región para solventar el problema venezolano. "Es un problema muy, muy horrible", ha afirmado. "Y desde el punto de vista humanitario, lo que ocurre en Venezuela es algo que no hemos visto en mucho tiempo", ha lamentado, subrayando el "tipo de violencia" que se está registrando en el país.

"El presidente (Santos) me ha estado contando -y yo ya lo sabía- que Venezuela era un país muy, muy rico, el más rico de la región, y que tenía tremendas fortalezas a diferentes niveles", ha agregado el mandatario estadounidense. Y ahora, ha continuado, "es pobre". "La gente no tiene suficiente para comer. La gente no tiene comida. Hay mucha violencia. Y haremos todo lo que sea necesario, trabajaremos juntos para hacer lo que sea necesario, para ayudar a solucionarlo. Y me estoy refiriendo al nivel humanitario", ha concluido.