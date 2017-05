22 muertos y 59 heridos en un atentado en un concierto en Mánchester

Veintidós personas han muerto y 59 están heridas como consecuencia de la explosión de una bomba en un concierto juvenil, en la noche de ayer, en Mánchester. La Policía de la ciudad inglesa trata el incidente como un atentado terrorista, el más grave por el número de víctimas en Reino Unido desde el perpetrado por cuatro islamistas en el transporte público de Londres, el 7 de julio de 2005.

Los servicios de emergencia recibieron a las 10.35 de la noche de ayer, hora local, llamadas telefónicas en las que se les informaba de la explosión de una bomba en la sala de conciertos Manchester Arena, donde actuaba la cantante estadounidense Ariana Grande. Como se sospechaba en un principio, se trataba de un terrorista suicida. «Creemos, en este momento, que el ataque de la noche pasada fue llevado a cabo por un hombre», dijo el portavoz de Mánchester, Ian Hopkins. «El atacante, puedo confirmarlo, murió en el recinto. Creemos que llevaba un sistema de detonación de explosivos improvisado con el que causó esta atrocidad», añadió.

«Estábamos saliendo cuando justo en la entrada hubo una explosión enorme y todo el mundo gritaba»», explicó Catherine Macfarlane, una de los numerosas jóvenes asistentes al concierto en el Manchester Arena. «Hubo una explosión enorme, la podías sentir en el pecho. Fue caótico. Todo el mundo corría y gritaba simplemente para salir de la zona», relató a Reuters.

Los heridos padecen lesiones causadas por metralla y por el aplastamiento en los momentos posteriores a la explosión. Es posible que entre las víctimas haya niños y adolescentes, porque Ariana Grande, tiene muchos seguidores en esas franjas de edad. Testigos presenciales hablan de una reacción colectiva de solidaridad tras la tragedia, con conductores y taxistas transportando gratuitamente a sus casas a los asistentes al concierto y otros ofreciendo hospedaje en sus domicilios.

Pánico

«Ariana Grande acababa de marcharse detrás del telón y las luces se encendieron cuando hubo esa gran explosión y una gran nube de humo. Vi cinco personas con sangre en el suelo», dijo un testigo a The Guardian. Otros presentes citaron entre 20 y 30 muertos entre los asistentes.

Un portavoz de la artista confirmó que la cantante se encuentra bien: «Ariana está bien. Estamos investigando qué ha ocurrido». Ella se dirigió al mundo a través de su cuenta de Twitter horas después. «Destrozada. Desde lo más profundo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras», escribió.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.