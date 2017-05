«Hay que mirar adelante, pero tardaré en llevar a mis hijas a un concierto»

Al mierense Eduardo Álvarez, fisioterapeuta del Manchester City, el atentado que truncó la vida de 22 personas que disfrutaban de un concierto de la estadounidense Ariana Grande a escasa distancia de su casa le ha dejado «muy tocado». «Escuché sirenas de ambulancias y de la Policía, pero al principio no me extrañó mucho. Luego ya me di cuenta de que había un volumen excesivo de servicios de emergencia circulando por las calles y helicópteros por todos los lados», recuerda. Esto, y un bombardeo de llamadas y mensajes en su teléfono móvil de sus familiares y amigos, le puso sobre aviso.

Cuando se enteró del atroz atentado ocurrido en el Manchester Arena tragó saliva. Él mismo estuvo recientemente en este pabellón disfrutando de un concierto de música en directo junto a varios futbolistas del equipo y, lo que no es capaz de quitarse de la cabeza, sus propias hijas han estado en alguna ocasión en este recinto disfrutando de alguno de sus grupos preferidos. Siempre cuesta digerir una barbarie de este calibre, pero «ver la edad de las víctimas ha dejado a todo el mundo muy afectado. Sobre todo a quienes tenemos hijos». Sus niñas, por suerte, estaban en casa el pasado lunes y, aunque Eduardo Álvarez opina que este cruel ataque no debe condicionar la vida de esta ciudad, asume que «tardaré tiempo en volver a llevarlas a un concierto».

El asturiano, que lleva viviendo en Mánchester desde el inicio de la temporada deportiva, el pasado mes de julio, prepara ya las maletas para volver a Asturias y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Deja a una ciudad en «shock» porque, explica, quien más y quien menos, todo el mundo conoce a alguien que estaba en ese concierto. Máxime, explica este colaborador del equipo que dirige Pep Guardiola, porque en esta ciudad inglesa la asistencia a este tipo de espectáculos es muy habitual. La propia mujer del entrenador catalán, Cristina Serra, y las hijas de ambos, Valentina y María, estaban en el interior del pabellón en el momento de la explosión, aunque resultaron ilesas. «En shock. No puedo creer lo que ha pasado esta noche», tuiteó el técnico.

El atentado ha conmocionado al mundo del fútbol en general, que ayer inundó las redes sociales de mensajes de apoyo a las víctimas. «Sé, incluso tras el poco tiempo que he pasado aquí, que el pueblo de Mánchester estará junto como si fuera uno», dijo el portugués José Mourinho, entrenador del Manchester United desde hace un año. «Como padre y como ser humano, lo que ha ocurrido me entristece profundamente. Mis pensamientos están con todos los afectados por esta tragedia», dijo por su parte David Beckham, una leyenda en Old Trafford. «Muy triste de escuchar estas noticias procedentes de Mánchester. Mis pensamientos a las familias y amigos de las víctimas», dijo por su parte Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid y exjugador de los diablos rojos.