Putin arrasa en las presidenciales con más del 70% de los votos 01:10 Putin acude a votar. / Afp El porcentaje de participación del 34,72% a las 14:00 horas locales es, de largo, el más grande registrado a estas horas desde los últimos 16 años RAFAEL M. MAÑUECO Moscú Domingo, 18 marzo 2018, 21:26

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ganado las elecciones celebradas este domingo en Rusia con el 71,97 por ciento de los votos, según los primeros resultados oficiales. De esta forma, tras el recuento del 21,33 % de los votos, Putin habría obtenido el mejor resultado de su historia y podrá permanecer en el Kremlin por un nuevo mandato de seis años, hasta 2024.

Según informa la Comisión Electoral Central (CEC), en segundo lugar ha quedado el candidato comunista, el millonario Pável Grudinin, con el 15,90 %. Le siguen el ultranacionalista Vladímir Zhirinovski con 6,9 % de los sufragios, mientras la periodista Ksenia Sobchak habría logrado el 1,4 %.

Estos primeros resultados oficiales son parciales y corresponden a las regiones del país en el Lejano Oriente y Siberia, que cerraron sus colegios en primer lugar, por lo que no se descartan variaciones en los resultados definitivos, que se conocerán durante la madrugada.

Según los sondeos a pie de urna, Putin habría ganado los comicios con un resultado aún mejor, del 73,9 %, mientras Grudinin sumaría un 11,2 % y Zhirinovski se quedaría con el 6,7 %.

Participación a las 14.00 horas

El índice de participación en las elecciones presidenciales de este domingo en Rusia, según los datos facilitados por la Comisión Electoral Central (TsIK) a las 14:00 horas de Moscú (12:00 en España) es del 34,72%, el más alto a esa hora en las dos últimas décadas. Según la vicepresidenta de la Duma (Cámara Baja del Parlamento), «esta participación récord indica que la gente considera fiable el sistema electoral».

Ante la llamada al boicot de los comicios del principal líder opositor, Alexéi Navalni, excluido como candidato por tener antecedentes penales, las autoridades rusas han hecho un enorme esfuerzo para lograr una gran afluencia a las urnas. En los colegios electorales se rifan entradas para conciertos, se venden productos alimenticios a precio reducido y en algunos incluso se ofrecen atracciones de entretenimiento.

El Kremlin, a través del llamado «recurso administrativo», ha movilizado a los poderes regionales para que garanticen la participación recurriendo a presiones e intimidación. En varios centros de enseñanza superior, los estudiantes han denunciado amenazas de recibir malas notas y hasta de expulsión si no acuden a votar.

Lo que no está claro es cómo se va a reflejar esa alta participación en los resultados de los comicios, ya que no necesariamente debería beneficiar al candidato favorito, el actual presidente Vladímir Putin. Una de las variantes que propone Navalni, aparte de no acudir a los colegios electorales, es votar, pero estropeando la papeleta para que quede invalidada. Algunas formaciones opositoras que no presentan candidato a los comicios han llamado a votar a favor de cualquier pretendiente que no sea Putin.

Las primeras denuncias de irregularidades, presentadas por el equipo de observadores enviados por Navalni, hablan de personas que han votado dos veces. También se considera sospechoso que en algunos centros de población de la península de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, la participación haya sido del 100%.

A esta hora han votado ya los ocho candidatos en liza. Putin lo hizo a las 9:30 de la mañana, la hora más temprana en sus citas con las urnas desde que es presidente, en el colegio instalado en la Academia de Ciencias de la calle Kosiguin de Moscú, como ha venido haciendo siempre. Se había especulado con la posibilidad de que votara en Crimea. Pero en la capital rusa hoy brilla un sol radiante aunque las temperaturas son frías, unos ocho grados bajo cero.

Una vez depositado su voto y antes de abandonar el edificio, periodistas preguntaron al primer mandatario ruso qué resultado de las elecciones consideraría satisfactorio, a lo que respondió diciendo que «cualquiera que me permita seguir desempeñando el cargo de presidente». Si los sondeos no se equivocan, hoy logrará la reelección en primera vuelta, para lo que deberá obtener más del 50% de los votos. En segundo lugar podría quedar el empresario comunista, Pável Grudinin, o el ultranacionalista, Vladímir Zhirinovski, pero a una distancia considerable.

La jornada está discurriendo con normalidad y muchos electores se la han tomado como un día de carnaval. Algunos han acudido a votar disfrazados. En una foto difundida por las redes sociales, a un joven se le ve votando vestido de cohete 'Sarmat', una de las primicias armamentísticas que Putin presentó el pasado día 1 de marzo en su discurso sobre el estado de la Nación.

La decisión de Kiev de impedir que los rusos residentes en Ucrania puedan acudir a la embajada y consulados rusos para votar ha causado indignación en Moscú. La dirección ucraniana justifica su decisión en el hecho de que las elecciones presidenciales rusas se celebren en Crimea, territorio que Rusia se anexionó hace hoy justo cuatro años.

Sin oposición

Según todas las previsiones, Putin, de 65 años, será confirmado en el poder hasta 2024, un cuarto de siglo después de ser designado sucesor de Boris Yeltsin.

La elección no tiene suspenso. El segundo candidato, el del Partido Comunista, Pavel Grudinin, obtendría alrededor del 7% y el tercero, el ultranacionalista Vladimir Zhirinovski, obtendría alrededor del 5%. Los otros cinco candidatos obtendrían un resultado marginal.

REUTERS

El gran ausente en la elección presidencial es el opositor número uno al Kremlin, Alexéi Navalni, el único que logra movilizar a decenas de miles de personas pero a quien se le prohibió presentarse por una condena judicial, que denuncia como orquestada por el poder.

Por eso, el principal objetivo del Kremlin en esta campaña átona fue convencer a los electores de que vayan a votar, especialmente a la «generación Putin», los jóvenes que votan por primera vez y que han vivido toda su vida con él como dirigente.

Envenenamiento de Skripal

Si bien el envenenamiento en el Reino Unido de Serguéi Skripal y de su hija tiene pocas posibilidades de influir en el voto de los rusos, siempre acostumbrados a las acusaciones occidentales contra Moscú, este incidente sí podría adelantar el tono que tendrá el próximo mandato, el último al cual puede aspirar Putin, según la constitución, que se comprometió a no modificar.

«Las consecuencias en política exterior para Rusia serán más serias» que en política interior, pronosticó Alexandre Baounov, experto del Instituto Carnegie en Moscú.

Durante la campaña, el Kremlin hizo todo lo posible para que la participación, el verdadero barómetro de esta elección, sea lo más alta posible este domingo, especialmente después del llamado a un boicot hecho por Navalni.

El presidente ruso casi no hizo campaña y se contentó con dos apariciones de dos minutos cada una, esquivando los debates de la televisión.

Putin ha buscado recalcar el rol de Rusia como una potencia mundial, una visión que recientemente ilustró en un discurso en el parlamento, en el que se vanaglorió de los nuevos misiles "invencibles" del ejército ruso, desarrollados como reacción al escudo antimisiles.

«En Estados Unidos y en Europa, intentan doblarnos, ponernos de rodillas, pero nosotros resistimos», dijo Serguéi Babaiev, un elector moscovita de 55 años. «Nos prometieron una crisis y nosotros aguantamos. Esa es la principal cualidad de Putin, él está en el centro de nuestro Estado», afirmó.