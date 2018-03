Los datos oficiales confirman la abrumadora victoria de Putin en las presidenciales 01:25 Putin celebra un multitudinario acto al aire libre cerca del Kremlin de Moscú. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas Obtiene el mejor resultado de su carrera política con un 76,66% de los votos RAFAEL M. MAÑUECO Moscú Lunes, 19 marzo 2018, 16:00

La Comisión Electoral Central de Rusia (TsIK) hizo públicos hoy los resultados de las elecciones presidenciales del domingo con prácticamente el 100% de las papeletas escrutadas. Como venían señalando el recuento provisional y los sondeos a pie de urna, el actual presidente Vladímir Putin ha obtenido una victoria abrumadora, la mayor de su carrera política, con un 76,66% de los votos.

En los primeros comicios en los que Putin fue elegido, los de 2000, consiguió el 52,90% de los sufragios, en 2004 el 71,31% y en 2012 el 63,60%. Los analistas señalan que tal apoyo significa que el jefe del Kremlin ha recibido el mandato de la población de continuar la misma política, tanto a nivel exterior como interior, durante los próximos seis años. Putin ha recibido la cifra récord de 56,2 millones de votos, sobre un total de 73,3 millones de rusos que acudieron a las urnas, cuando hace seis años obtuvo 45,6 millones.

Los politólogos estiman que el primer mandatario ruso ha vencido incluso a su principal adversario político, el activista anticorrupción, Alexéi Navalni, aunque éste fuera vetado como candidato y quedara fuera de la carrera electoral. Argumentan tal afirmación en el hecho de que Navalni llamó al boicot de los comicios cuando el índice de participación del domingo (67,47%) no ha sido inferior, sino superior al de las presidenciales de 2012 (65,34%).

Tras Putin, el segundo puesto fue a parar a manos del candidato comunista, el empresario Pável Grudinin, con un 11,80% de los votos. Es el peor resultado que cosechan los comunistas rusos en toda su historia. El anterior candidato del partido, que continúa siendo su líder, Guennadi Ziugánov, nunca obtuvo menos del 17% de los votos y, en 1996, cerca estuvo de batir al entonces presidente Borís Yeltsin.

Grudinin ha reconocido su derrota, pero, a su juicio, las elecciones tuvieron una campaña "muy sucia" y el proceso en general "no estuvo en acorde con los estándares mundiales". Prometió afeitarse el bigote si no llegaba al 15% de los votos, pero, al no considerar limpios los comicios, ha decidido seguir luciéndolos.

El tercer candidato más votado ha sido el ultranacionalista Vladímir Zhirinovski, con el 5,66%, resultado más o menos parecido al que obtiene siempre, y en cuarto lugar aparece la única mujer en liza, Ksenia Sobchak, con un decepcionante 1,67%. También ha defraudado el economista liberal, Grigori Yavlinski, que logró solamente el 1,04% de los sufragios. Los tres candidatos restantes no pasaron del 1%.

Los observadores de la OSCE que han verificado los comicios rusos declararon hoy en rueda de prensa que Putin ha salido vencedor de una convocatoria que ha carecido de lucha real entre adversarios y ha estado marcada por todo tipo de restricciones a la libertad de reunión y expresión. Navalni ha denunciado además múltiples irregularidades.

Putin recibió hoy en el Kremlin a los siete candidatos que le han disputado el sillón presidencial y afloró la preocupación por los planes belicistas de su política. El máximo dirigente ruso trató de tranquilizarlos asegurando que su intención es reducir el gasto militar y no entrar en una "carrera de armamentos" con Occidente.

Ha recibido felicitaciones por su victoria de su homólogo chino, Xi Jinping, del líder cubano, Raúl Castro, del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, del presidente venezolano, Nicolás Maduro, del boliviano Evo Morales, del serbio Aleksandar Vucic, el dictador sirio Bashar al Assad, y de los dirigentes de las repúblicas ex soviéticas. Occidente, por ahora, guarda silencio.