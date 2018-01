Boko Haram difunde un vídeo de las estudiantes de Chibok secuestradas: «No volveremos nunca» En la grabación aparecen alrededor de una decena de chicas, todas con la cabeza tapada y algunas incluso con la cara, y una niña pequeña, que podría ser la hija de una de ellas EFE Abuya Lunes, 15 enero 2018, 16:46

El grupo yihadista nigeriano Boko Haram difundió hoy un vídeo en el que muestra a 14 mujeres que aseguran que son algunas de las más de 200 escolares secuestradas en Chibok en 2014, y donde una de ellas asegura que no va a volver a casa, según informaron medios locales.

"Somos las niñas de Chibok que tanto habéis suplicado que volvamos a casa. Por la gracia de Alá, no vamos a volver", dice una de las mujeres, con la cara tapada por un velo.

La supuesta víctima, de quien aún no se ha podido confirmar la identidad, dice estar casada con uno de los líderes del grupo terrorista, Abubakar Shekau. "Vivimos bien. Él nos da todo lo que necesitamos. No nos falta de nada", dijo la chica según el relato recogido en el periódico nigeriano The Vanguard.

Al fondo del vídeo se ve a un grupo de mujeres que visten velo islámico y a alguna de ellas sujetando a un bebé. Boko Haram secuestró a 276 estudiantes de una escuela secundaria de la localidad nigeriana de Chibok (noreste) el 14 de abril de 2014.

Se cree que 112 estudiantes de Chibok permanecen secuestradas, pese a que algunas han escapado o han sido liberadas.

58 niñas huyeron poco tiempo después de que el grupo terrorista liberase a 21 de ellas en octubre de 2016, gracias a las negociaciones del Gobierno del país que facilitó el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Gobierno suizo.

Un segundo grupo de 82 chicas también fueron liberadas el pasado mayo, y a principios de este año el Ejército de Nigeria aseguró que había rescatado a otra escolar en Pulka (noreste). Las niñas de Chibok ganaron atención internacional gracias a la campaña bajo el lema 'Bring back our girls' ('Devolvednos a nuestras chicas') a la que se unieron celebridades y ciudadanos de todo el mundo.