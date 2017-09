Alba Vázquez: «Los mexicanos se mueren de miedo cada vez que hay una alerta sísmica» Alba Vázquez vive y trabaja en México desde hace seis años. La ovetense Alba Vázquez reside en México DF. El temblor que ayer sacudió a la ciudad lo vivió desde Asturias, donde ultima los preparativos de su boda. Relativamente tranquila al saber que sus amigos están bien, no se imagina cómo encontrará la ciudad a su regreso MARTA ALONSO RON Gijón Miércoles, 20 septiembre 2017, 12:30

«No sé cómo está mi casa, la verdad». La ovetense Alba Vázquez Pérez está viviendo desde Asturias el fuerte terremoto de 7,1 grados en la escala Richter que ayer hizo tambalear el suelo de México DF, la ciudad en la que vive desde hace seis años. Se vino a su tierra el pasado 16 de septiembre porque este viernes se casa en Gijón y, ante una catástrofe que ya se cobra más de 200 víctimas mortales, el estado de sus pertenencias allí ha pasado a un segundo plano.

«La única vecina que conozco allí es una pariente de mi novio que se encuentra con nosotros en Asturias para asistir a la boda», comenta con cierta tranquilidad ahora que ya sabe que sus amigos y compañeros de trabajo están en perfecto estado. «Lo primero que hice es ponerme en contacto con ellos. Están muy asustados pero están todos bien», asegura esta periodista de 31 años. Redactora de la revista Hola! en México DF y coordinadora editorial de Vanity Fair, Alba pudo constatar cómo la gente de su oficina estaba especialmente nerviosa: «Una de mis compañeras me dijo que tenía miedo a dormir por si temblaba la tierra».

Poco habituada a estas emergencias sísmicas, Alba esta sorprendida de la reacción de los mexicanos cuando ocurre algo así. Lo pudo comprobar ya durante el temblor que experimentó el sur del país hace 13 días y que también se hizo notar en México DF. «Venía de cubrir un evento y ya pasaban las doce de la noche cuando me estaba desmaquillando. Entonces sonó la alerta de seísmos. Mi novio se puso muy nervioso y me dijo que saliésemos inmediatamente al ver que yo me lo toma con más calma», recuerda con cierta gracia al darse cuenta ahora de su ingenuidad. La alerta de la que habla Alba se trata de un sistema de emergencia que existe en México según el cual, en el momento en el que se localiza el epicentro de un temblor, se escucha una alarma y el mensaje «¡alerta sísmica! ¡alerta sísmica!». Todos los mexicanos saben que a partir de ese momento tienen un minuto para salir a la calle. Ya en el exterior, al ver cómo se balanceaba su edificio, fue consciente de la magnitud de lo que pasaba.

México es una zona de constantes temblores y, «igual que nosotros tenemos muy interiorizadas las alertas por terrorismo, ellos reaccionan rápido a los terremotos», apunta la joven ovetense. «Tienen mucho miedo es impresionante lo rápido que reaccionan. Se nota que lo han vivido muchas veces. Mi novio, por ejemplo, vio hace treinta años cómo se cayó un centro comercial delante de él. Se muere de miedo cada vez que oye las alarmas», añade. Esa rápida respuesta se traslada también a los servicios de emergencia que se movilizan rápidamente en una ciudad de las dimensiones de México DF. Además, según apunta Alba, «en estas situaciones aflora el lado más humano de la gente. Mi compañera de oficina Claudia me dijo ayer que cuando llegase a casa y viese que todo estaba bien iría a ayudar a una zona más pantanosa. La gente sale con lo que tiene y ayuda. He visto a gente sacar escombros con sus manos».

Alba no sabe cómo se encontrará la ciudad cuando regrese el próximo 1 de octubre. «Hay zonas, como Roma y Condesa, construidas sobre un pantano, las cuales, pese no ser las más pobres, supongo que serán las más afectadas». Desde Asturias, ahora Alba está pendiente también de que lleguen todos los invitados mexicanos de su boda. «Quedan cinco personas por llegar. Tenían que estar ayer aquí y no han podido salir», lamenta. Una grieta en el aparcamiento de la terminal dos del aeropuerto obligó a cerrarlo. Ahora espera que puedan volar desde la terminal uno, pero todavía no le han podido confirmar nada.