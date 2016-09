Una mujer china mata a sus cuatro hijos y se suicida tras perder la ayuda social

Yo estuve hace dos años en China de viaje organizado y supervisado por guías oficiales chinos , esos que te dicen " de eso a qui no se habla " referido a una pregunte de un turista sobre la Revolución cultural ¡ por poner un solo ejemplo ! . Los contrastes eran insospechados , para el concepto que yo tenía de este enorme país . Nunca pensé ver en zonas de la China interior , aniñas de cinca años , descalzas , llenas de mugre y detrás de un humilde tenderete de fruta , vendiendo a los turistas bajo un sol insoportable . Y en pleno centro de la superdesarrollada Shangai , ver a decenas porteadores de avanzada edad , delante de los supermercados , esperando un mandado para portear sobre sus hombros ¡ como en plena edad media ! mercancía de una parte a otra de la ciudad .

Mentiras del capitalismo, los regímenes comunistas nunca permiten que el pueblo se muera de hambre porque su sistema de gobierno se basa en el reparto de la riqueza y la libertad absoluta del individuo. (Modo ironico off)

¿ Pues ya me dirás ? ¿ Cuando fueron las últimas elecciones en las que el pueblo chino eligió a su presidente ? .

Con ese punto negativo ¡ NO ME DOY POR CONTESTADO ! Si esos son los únicos argumentos que tienes para hacerme creer que China es un país capitalista ¡ VAS DE C..... !