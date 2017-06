Recuperan diez cadáveres del avión militar siniestrado en Birmania

El Ejército de Birmania ha confirmado que los equipos de rescate han logrado recuperar un total de diez cadáveres de pasajeros del avión militar Y-8-200F siniestrado el miércoles con más de un centenar de personas a bordo.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, el Ejército birmano ha contado que se han recuperado siete cadáveres más, lo que eleva a diez los cuerpos encontrados tras el siniestro aéreo. En las labores de rescate están participando aeronaves, fragatas de la Marina y fuerzas militares terrestres.

Los diez cuerpos que han sido recuperados corresponden a seis adultos y cuatro menores y han sido encontrados a unos 35 kilómetros de la localidad de Launglon, en el sur de Birmania.

En un comunicado anterior, el Ejército de Birmania había informado del hallazgo de tres cuerpos, uno de ellos de un niño. Junto a ellos se han recuperado varios chalecos salvavidas.

122 personas a bordo

La aeronave siniestrada es un avión de transporte militar Y-8-200F de la Fuerza Aérea birmana que salió el miércoles pasadas las 13.00 horas de la ciudad de Myeik, en la región de Tanintharyi, en el extremo del sur del país, frente al mar de Andamán.

El aparato llevaba a bordo 122 personas, entre militares, familiares y tripulación, y perdió el contacto con la torre de control 29 minutos después de despegar, cuando volaba a 18.000 pies de altura, según el diario estatal 'The New Global Light of Myanmar'.