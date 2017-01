Michelle Obama se despide entre lágrimas: «La diversidad es lo que somos»

La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, ha querido enviar hoy un mensaje particular a los jóvenes en su último discurso en el cargo y ha subrayado que la "gloriosa diversidad" del país "no es una amenaza" dado que, según ha dicho, "es lo que somos".

Haber sido la primera dama de EE UU en los últimos ocho años "ha sido el mayor honor de mi vida", ha declarado Obama entre lágrimas al culminar su discurso, ofrecido en un acto educativo en la Casa Blanca.

"Quiero que todos nuestros jóvenes sepan que este país les pertenece a ustedes, a todos ustedes", ha enfatizado la primera dama en un discurso cargado de emoción.

Michelle Obama no ha mencionado en ningún momento al presidente electo de EE UU, Donald Trump, que asumirá el cargo dentro de dos semanas, el 20 de enero, pero su discurso ha resultado un alegato en favor del "poder de la esperanza" y contrario a la retórica divisiva y agresiva usada por el magnate durante la campaña.

Así, ha tenido palabras para los inmigrantes, a quienes ha dicho que "son parte de una orgullosa tradición estadounidense" de acoger al extranjero "que nos ha convertido en la mejor nación de la Tierra".

Pero, por encima de todo, ha querido que su "mensaje final" como primera dama fuera para los jóvenes del país: "No dejen que nadie les diga que no importan o que no tienen un lugar en nuestra historia estadounidense", les ha pedido.

Michelle Obama fue una de las voces más críticas hacia Trump durante la campaña electoral pero, tras la victoria del magnate en los comicios de noviembre, se ha dedicado junto a su marido, el presidente Barack Obama, a trabajar para que la transición de poder en la Casa Blanca se lleve a cabo sin complicaciones.

El acto en el que Michelle Obama ha dado su último discurso oficial como primera dama ha servido también para homenajear al consejero escolar del año.

La educación ha sido una de las prioridades de Michelle Obama en sus ocho años como primera dama, al igual que promover la alimentación sana y el ejercicio, y trabajar para mejorar las vidas de los veteranos de guerra y sus familias.