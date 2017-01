Assange muestra su agradecimiento a todos los que hicieron campaña a favor del indulto

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha mostrado su agradecimiento este martes a través de un tuit a todos los que hicieron campaña a favor del indulto a Chelsea Manning, exsoldado que está en la cárcel por revelar documentos norteamericanos clasificados.

"Gracias a todos los que hicieron campaña a favor de la clemencia a Manning. Vuestro coraje y determinación hizo posible lo imposible", ha dicho Assange, citado en la cuenta de Twitter de Wikileaks.

Assange: "Thank you to everyone who campaigned for Chelsea Manning's clemency. Your courage & determination made the impossible possible."

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha conmutado la pena de prisión a Manning, quien fuera fuente de Wikileaks, y que quedará en libertad el 17 de mayo, según ha anunciado este martes la Casa Blanca.

Assange dijo que aceptaría ser extraditado a Estados Unidos si Obama concedía el indulto a Manning.

Snowden

Por su parte, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense Edward Snowden ha agradecido a Obama su decisión. "En sólo cinco meses serás libre", ha escrito Snowden, a través de su cuenta oficial de la red social Twitter. "Gracias por lo que has hecho por todos, Chelsea. ¡Sé fuerte un poco más!", ha añadido.

"Déjenme decir sinceramente y de corazón: gracias, Obama", ha agregado en otro mensaje publicado posteriormente.

In five more months, you will be free. Thank you for what you did for everyone, Chelsea. Stay strong a while longer! https://t.co/PaLvJDvDbl